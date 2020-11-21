Meteoroloji'den önemli uyarı! Sağanak ve kar!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya dışında),Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Karaman çevreleri ile Kırklareli, Muğla'nın güney ve Antalya'nın batı kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Yağışların; kıyılarda genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BEKLENEN SICAKLIKLAR VE HAVA DURUMU

Hava sıcaklığının Güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 11, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

İZMİR: 17, Parçalı bulutlu.

KOCAELİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

MANİSA: 16, Parçalı bulutlu.

MUĞLA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kıyıları sağanak yağışlı.

ADANA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 23, Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kıyıları sağanak yağışlı.

HATAY: 16, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 11, Parçalı bulutlu.

KONYA: 11, Parçalı bulutlu.

SİNOP: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

SAMSUN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

TRABZON: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE: 14, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 5, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KARS: 5, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

HAKKÂRİ: 9, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

VAN: 9, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 14, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 14, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.