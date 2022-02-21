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Dolar kuru, jeopolitik riskler nedeniyle önceki hafta 13.70'i test ettikten sonra gevşediği 13.60 bandındaki hareketine devam ediyor. 21 Şubat sabahı dolar/TL 13.62 seviyesinde.

Piyasaların ana gündem maddesi Rusya - Ukrayna krizi olmaya devam ederken, ABD Başkanı Biden ve Rusya Lideri Putin'in Ukrayna için bir zirve konusunda anlaşmasının yansımaları piyasalarda takip edilecek.

Yurt içindeki haber akışında ise bu hafta kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi ve Hazine ihaleleri takip edilecek.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özeti de bu hafta yayımlanacak.