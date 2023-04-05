Dolandırıcıyı bulamayınca kardeşi olan doktoru dövdüler!

DHA

Silivri'de özel bir hastanede doktor olan Hasan Maral´ı levye ile darbeden Ersin Y. ile Rıdvan D.,'nin, doktor Maral'ın kardeşi tarafından yatırım vaadiyle 750 bin lira dolandırıldığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre olay, dün ilçedeki özel bir hastanede meydana geldi. Ersin Y. ve Rıdvan D. isimli 2 kişi hastane doktorlarından Hasan Maral´ın odasına girdi. Ersin Y. ve Rıdvan D., önce Maral´la tartıştı daha sonra ise odanın kapısını kapatarak Maral´ı darp etmeye başladılar.

KAPISINI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Maral'ın odasından gelen bağrışmalar üzerine güvenlik görevlileri polisi arayarak ihbarda bulundu. Güvenlik görevlileri bu sırada Maral´ın odasının kapısını kırarak içeri girdi.

Maral'ın levyeyle darp edildiğini gören güvenlik görevlileri şüphelileri durdurarak odadan çıkardı. 2 şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda Ersin Y. ile Rıdvan D.´nin Hasan Maral´ın kardeşi Ü.M. tarafından forex yatırım vaadiyle 750 bin lira dolandırıldığı, Ü.M.´ye ulaşamayan şüphelilerin bu sebeple doktor Hasan Maral´ın odasını giderek darp ettiği ortaya çıktı.

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın