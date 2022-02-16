Dolandırıcının şeytani planı!

İHA

Eskişehir'de hırdavat dükkânı işleten Davut Avcı, 6 bin TL değerinde alışveriş yapan şahsın hem aldığı 6 bin lira değerindeki ürünlerin parasını ödemediğini, hem de açtığı iki ayrı dava sebebi ile kendisini 18 bin lira daha zarara uğrattığını anlattı.

Olay, Ekim 2019'da 71 Evler Mahallesi Kafkas Caddesi'nde bulunan hırdavat malzemelerinin satıldığı bir iş yerinde gerçekleşti. İddialara göre, hırdavat dükkânı işleten 38 yaşındaki Davut Avcı, iş yerini çalışanına emanet edip dışarı çıktığı sırada S.E. isimli şahıs 6 bin TL değerinde alışveriş yaptı. Şahıs daha sonra 2 bin TL ödediği çalışana "Ben burada komşuyum, paranın kalan kısmını hafta içi getireceğim" diyerek aldığı hırdavat ürünlerini arabasına yükleyip uzaklaştı.

TELEFONU ENGELLENDİ, BAŞKA İSİMLE ULAŞTI

Aradan 3,5 ay geçmesine rağmen para ödenmeyince iş yeri çalışanı durumu Davut Avcı'ya anlattı. Telefonla parayı istemek için şahsı defalarca arayan Avcı, bir süre sonra telefon numarasının karşı taraftan engellendiğini fark etti. Başka numaralardan şansını denemeye devam eden Avcı, kendisini bir başkası olarak tanıttığı S.E.'yi iş görüşmesi bahanesiyle sanayide ayarladığı bir dükkânda buluşmaya ikna etti. Buluşmaya S.E., oğlu K.E. ile birlikte geldi. Davut Avcı kendisini tanıttıktan sonra S.E., "Bende paran kalmaz, telefonumu size vereyim, yarın parayı getirdikten sonra alırım” diyerek telefonunu masanın üzerine bıraktı.

ÖNCE GASP ARDINDAN HAKARET DAVASIYLA ŞOKE OLDU

Yine iddiaya göre, buluşmadan sonra akşam saatlerinde polis merkezine gidip gasp edildiği hakkında suç duyurusunda bulunan S.E., Avcı'ya dava açtı. Durum karşısında şaşkınlık yaşayan Avcı, mahkeme süreci devam ederken arabulucu ile yaptığı görüşmeler sonrasında bir de hakaret davasıyla karşı karşıya kaldı. Anlaşma maksatlı görüşmelerde S.E,'ye hakaret etmediğini savunsa da iki davayı da kaybeden Avcı, ilkinden bin 500, ikinci mahkemeden ise 320 TL para cezası aldı. Toplamda avukat masrafları dâhil 18 bin TL ödemek zorunda kalan Avcı, 6 bin TL'lik alacağının peşinden koşarken uğradığı zararla hayatının şokunu yaşadı.

'TELEFONA GEREK YOK DEDİM, ARAMIZDA GÜVEN OLSUN DEDİ'

Yaşadığı olayı anlatan Davut Avcı, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Elamanım dükkândaydı. Şahıs geliyor 'Ben sizin komşunuzum' deyip, alışveriş yapıyor. Yaklaşık 6-7 bin TL'lik malzeme alıyor. Şahıs 2 bin TL kadar para veriyor ve 'kalanını yarın veya hafta içinde getireceğim' diyor. Elamanım olayı bize 3,5 ay sonra söyledi. Biz de kendi numaramızdan aradık. Verdiği adres Eskişehir'in çarşısında masaj salonu çıkıyor.

Benim telefonumu ve aradığımız tüm numaraları engellediği için bir şekilde herhangi bir arkadaşın telefonunu alarak 'Sizinle görüşelim bir iş yapalım' dedim. Küçük sanayide bir dükkâna çağırdık. Yazıhaneye girdik konuştuk. 'Bizim dükkândan ürün almışsınız, sizi aradık ama bütün telefonlarımızı engellediğiniz için bu şekilde size ulaşabildik' dedik. Şahısta bize 'Tamam borcum var ama ameliyat oldum ve o yüzden dönemedim' dedi. Bizde 'Tamam abi, insanlık hali' dedik. Biz iki üç kişiydik. Şahıs oğlu ile beraber geldi.

Telefonunu cebinden çıkardı, masanın üzerine koydu. 'Yarın gelirim geri kalan paramı öderim, telefonumu alırım' dedi. Ben de 'Abi telefona gerek yok' dedim. Adam da 'aramızda güven olsun' dedi ve telefonu bıraktı. Kesinlikle herhangi bir hakaret, küfür, tehdit ve darp olmadı.

Telefonu aldık dükkâna geldik ve kasaya koyduk. Akşam bizi karakoldan arayıp, 'Bir telefon gasp etmişsiniz' dediler. Biz de telefonu kendisinin bıraktığını belirterek, durumu anlattık. Ardından dükkâna geri dönüp telefonu aldık ve karakola teslim ettik. İfade verdik. Şahıs bizden şikâyetçi olmuş. Böylelikle mahkeme süreci başladı.

Karşı tarafın bize borcu var. Alacağımızı tahsil edemiyoruz. Araya uzlaştırma savcısı falan girdi. Uzlaştırma savcısı bana, 'Siz arayın kendiniz görüşün' dedi. Karşı taraf uzlaşmadı. Davayı açan şahsa, 'Bizim gaspla işimiz olmaz, gel sen borcunu öde, uzlaşalım, olay uzamasın' dedik.

BU ŞEKİLDE KAÇ KİŞİYİ DOLANDIRDI BİLMİYORUM

Kendisi bana, 'Avukat tuttum, ücretini öde olay çözülsün' dedi. Biz sanıyoruz ki haklıyız. Adaletli bir şekilde çözüleceğini sanıyorduk. Uzlaşma sıralarında telefonla konuştuktan sonra şahıs, avukatına 'Bana hakaret etti' demiş. Avukatı da ikinci bir dava daha açıyor.

Devam eden bir davamız varken hakaretten ikinci bir davamız daha oldu. Hâkim, bize ilk davadan 320 TL ceza yazmış. İkinci davadan da 'hakaret etti' diye delil olmamasına rağmen bin 500 TL ceza yedim. Bana en çok cezayı getiren avukatlık ücretleri ve toplamda 18 bin TL daha ceza çıkardılar. Biz avukatla görüştük 15 bin TL'ye anlaştık. İlk davadan bin 500 ikinci davadan 320 TL olan cezamızı ödedik.

Şu an ben hala mağdurum. Karşı taraftan hala daha alacağım para var. Bu arkadaş bu şekilde kaç kişiyi daha dolandırdı bilmiyorum. Adalet ve sistem nasıl işliyor bilmiyorum. 6 bin liramı kurtarmak isterken, 22 bin TL cebimden para çıktı. Hala daha 6 bin liramı alamadım. Karşı tarafa da ulaşmıyoruz."