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Mersin'de sosyal medya dolandırıcılarına şok baskın!

Mersin'de, sosyal medyada hesaplarını ele geçirdikleri kişilerin yakınlarından para isteyerek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 20 zanlının yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyon gözaltına alınan bir zanlının babası oğluna tepki göstererek, "Daha önce hiç böyle bir şey başımıza gelmemişti. Bu durum bize utanç veriyor" dedi

09.11.2021 - 09:48 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Dolandırıcılar şafak vakti basıldı! Saniye saniye... - Haberler
Dolandırıcılara şok baskın!
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AA

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada hesaplarını ele geçirdikleri kişilerin yakınlarından para istedikleri ve bu yöntemle çok sayıda vatandaşı mağdur edip haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

Ekipler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin adreslerine şafak vakti operasyon düzenledi. Yaklaşık 100 polisin katıldığı operasyonda, zanlılardan bazıları gözaltına alındı. Ekipler adreslerde arama yaptı.

ZANLININ BABASI: BİZE UTANÇ VERİYOR

Polis ekiplerinin, şüphelilerden E.U'yu gözaltına aldığı ve adreste arama yaptığı sırada zanlının babası oğluna tepki göstererek, "Daha önce hiç böyle bir şey başımıza gelmemişti. Bu durum bize utanç veriyor" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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