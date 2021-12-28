Doku nakli yapılan Asiye'den haber var

Son dakika: Doku nakli yapılan Asiye'den haber var

DHA

Gaziantep'te, 22 Aralık Çarşamba günü, oturdukları sitenin bahçesinde tasmasız gezdirilen pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi´nde pazar günü 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı.

SAĞLIK DURUMU STABİL

DHA'nın haberine göre, sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği minik Asiye´nin tedavisi, yoğun bakımda devam ediyor. Uyutulan Asiye´nin sağlık durumunun ise stabil olduğu kaydedildi.

'SAĞLIK DURUMU STABİL'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, minik Asiye´nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Çete, "Hastamızın genel durumu iyi. Hayati bulguları stabil. Bugün öğleden sonra uyandırılması planlanıyor. Stabil seyretmesi durumunda yarın yoğun bakım ünitesinden servis takibine alınacaktır" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinin önünden ayrılmayan anne Zeynep ve baba Hüseyin Ateş ise kızlarının bir an önce sağlığına kavuşmasını bekliyor.

UYANMAYA BAŞLADI, TEPKİ VERİYOR

Sabah saatlerinde minik Asiye Ateş'i muayene eden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan da, her şeyin yolunda göründüğünü söyledi. Asiye Ateş'in yavaş yavaş uyandırılmaya başlandığı ve kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına tepki vermeye başladığı öğrenildi. Asiye'nin sağlık çalışanlarına mırıldanarak bir şeyler söylediği, bir hemşirenin de elini sıktığı belirtildi.

Asiye'nin sağlık durumunu yakından takip eden Çocuk Enfeksiyon Hastalıklarından Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, "Asiye buraya geldiğinde yüksek enfeksiyonu vardı. Yoğun tedavi uyguladık ve ameliyata hazır hale getirdik. Asiye yavaş yavaş uyanmaya başlıyor. Şu an enfeksiyonu kontrol altında. Önümüzdeki saatlerde Asiye'nin tamamen uyanmasını ve normal odaya alınmasını bekliyoruz" dedi.