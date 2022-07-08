Doktorlara yönelik tepki çeken sözlere soruşturma!

AA

Son dakika haberine göre Konya'da Cuma hutbesinde doktorların iş bırakmasıyla ilgili, "Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir" diyen imamın sözleri büyük tepkilere neden olmuştu.

İmam vaazında, "Geçen hafta anlatmadım mı kadın cinayetlerini. Televizyonlarda göstere göstere kadın cinayetlerini çoğalttık. Bu neyi getirir yani? Vardın, hastaneden boş döndün. İğne yaptıracaksın, oğlun ölecek evinde. Doktor da dedi git bugün grevdeyiz. Öldürmez misin, dövmez misin, sövmez misin? Buna fırsat vermeyelim" ifadelerini kullanmıştı. O sözlerle ilgili de soruşturma başlatıldı.

"MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ"

AA'da yer alan habere göre Diyanet İşleri Başkanlığı, caminin mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf eden imamla ilgili soruşturma başlattı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında, Konya ilimizde görev yapan bir imamın, cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, bir müfettişimiz Konya ilimize gönderilmiştir." ifadeleri kullanıldı.