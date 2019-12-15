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Doğa Koleji'nin satışına ilişkin başlayan tartışma hala sona ermiş değil. Öğretmenler maaşlarını alamazken dersleri protesto etti, eğitim aksadığı okullarda öğrenim göremeyen öğrencilerin velileri de isyan bayrağını açıktı.

Doğa Koleji'nin sahipleri Metal Yapı'nın patronları Vedat Saçaklıoğlu ve Ömer Saçaklıoğlu, cuma günü 14 Aralık Cumartesi günü açıklama yapılacağını bildirirken, açıklamanın gelmemesi velileri bir kat daha öfkelendirdi. Saat 22.30'da velilere gönderilen SMS ile açıklamanın yarın yapılacağı bildirildi.

Saçaklıoğlu’nun İstanbul’da bankalara ipotek edilmiş hayli gayrimenkul varlığının olduğu ifade edilirken Doğa Koleji’nde yaşanan problemlerinin de bu sektördeki faaliyetlerden kaynaklandığı belirtiliyor. Son olarak 2 ortaklı bir proje olan İstanbul Tower adlı kulenin satışının yapıldığının açıklanmasına karşın burada arazi sahibinin talebi nedeniyle ortaya çıkan bir problem sonrasında para transferin gerçekleşmemesi üzerine Saçaklıoğlu’nun finansal akışının kesildiği, bankalardan istediği krediyi de bulamadığı ileri sürülüyor. Okulun kaynaklarının inşaat sektöründeki şirketin nakit ihtiyacı için kullanıldığı da iddialar arasında.

SAÇAKLIOĞLU KARDEŞLER KİM?

1984 doğumlu Vedat Saçaklıoğlu Doğa Koleji’nin yönetim kurulu başkanlığının yanı sıra okulun ana hissedarı Metal Yapı’da ve iştirak şirketlerin yönetim kurulu üyesi. Vedat Saçaklıoğlu’nun abisi olan ve Metal Yapı’nın yönetim kurulu başkanı olan Ömer Saçaklıoğlu ise 1958 Şanlıurfa doğumlu geçmişte tekstil sektöründe yatırımları sonrasında inşaat sektöründe yatırımları ile öne çıkan bir isim.

VELİLERİN İSYANI

Hal böyle olunca da veliler söz konusu şirketin sahibine de doğal olarak tepki gösteriyor. Zira öğrenci aileleri bu konuyla ilgili başlatılan soruşturmada bu iddiaların da dikkatle araştırılmasını talep ediyor. Zira aylardır maaş alamayan öğretmenler bir yanda okullarında doğalgaz ve elektrik kesintilerinin başladığı öğrenciler bir yanda aileleri ile birlikte neredeyse yarım milyon kişi Doğa’da bir çözüm bekliyor.

DOĞA, KİME NE KADAR BORÇLU?

Türkiye’de 1.5 milyon çocuk özel okullarda eğitim görüyor. Bu rakam 2010’da 600 bini bulmazken geçen 10 yılda adeta 3 katına çıktı. 82 bin çocuğun eğitim aldığı Doğa, bu öğrenci sayısı ile özel okullar pazarında yüzde 5 gibi önemli bir büyüklüğü ifade ediyor. Öyle ki Doğa’nın öğretim için velilerinin ödedikleri paralardan elde ettiği yıllık cirosu bugün 1.5 milyar liraya ulaşıyor. Diğer yandan Doğa’da toplam borcun ise 1.1 milyar lirayı aştığı ve bunun 300 milyon lira gibi büyük bir bölümünü de vergi ve SGK prim borçlarının oluşturduğu ifade ediliyor.

Borcun alt kalemlerine bakıldığında Doğa’da mali borçlar toplamının 420 milyon lira olduğu kira, tedarikçi alacağı gibi ticari borçlar toplamının da 310 milyon lira düzeyinde olduğu belirtiliyor. Vergi ve SGK hariç toplam borç da 840 milyon lira seviyesinde. Çok tartışma konusu olan öğretmen maaşlarını da kapsayan personel borçlarının ise 60 milyon lira düzeyinde olduğu belirtilirken kayıt iptal ettiren velilere olan toplam borcun da 20 milyon lira seviyesinde bulunduğu gelen bilgiler arasında. Tüm bu kalemler bir araya geldiğinde Doğa’da toplam ödenmeyen yükümlülük tutarı 1.1 milyar lirayı geçiyor.

KRİZ 15 İLDEKİ 214 OKULDA YAŞANIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, okulun kapanması durumunda olası mağduriyetleri önleyecekleri tedbirlerin alındığına işaret ederek öğrencilerin resmi veya özel okullara nakledileceğini duyurmuştu. Doğa Koleji adında 51 ilde toplam 411 özel okulun bulunduğu ifade edilen açıklamada, kamuoyuna yansıyan sorunların kurucu işletmeye ait 15 ildeki 214 okulda yaşandığı, 41 ildeki 197 okulda ise imtiyaz hakkı kullanımı yöntemiyle eğitim öğretim faaliyetlerinin düzenli şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.

DOĞA'DA UZAYAN SATIŞ HİKAYELERİ

Eski öğretmen Fethi Şimşek’in 2002’de kurduğu Doğa Koleji’nin bir kısmı 2011’de Turkven Yatırım Fonu aracılığı ile bu sektöre yatırım yapan Hollandalı International Education Systems BV’e satıldı. Sonrasında özel eğitim kurumlarına sahipliğinin bilinmesi açısından yabancı fonların ortaklığını engelleyen yasal düzenleme çıkması ile birlikte okul hisseleri için yerli bir talip arandı. Okul önce aralarında dönemin TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Tema Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ve Sancak Group Yönetim Kurulu Başkanı, Medical Park'ın ortağı Haydar Sancak'ın olduğu konsorsiyuma satıldı. Bu isimlerin bir kısmı yönetime de girdi. Açıklanan fiyat 230 milyon dolar civarındaydı. Satıştan söz edildi ama gerçekleşmedi çünkü devreye inşaat sektöründe faaliyet gösteren Metal Yapı Konut'un sahibi Ömer Saçaklıoğlu girdi. Ve 2016’da 100 milyon farkla yani 333 milyon dolara Doğa Kolejleri’nin Hollandalı fonla birlikte tüm hisseleri satılmış oldu.

METAL YAPI, FON İLE DAVALIK OLDU

İş adamı Ömer Saçaklıoğlu'nun 1980'da kurduğu Metal Yapı Konut, inşaat, akaryakıt, enerji, gıda, alışveriş merkezi işletmeciliği ve otelcilik gibi alanlarda çalışıyor. Eğitime Doğa Koleji'nin satışıyla giriş yaptı. Devir işlemlerinin ardından Saçaklıoğlu, her yıl 100 milyon dolar, 5 yıl içinde 500 milyon dolar yatırım yaparak okulların büyüyeceğini belirtse de 2 yıl içinde maaş ödeyemez duruma geldi. Sonrasında Hollandalı eğitim fonu da, 2019 yılında, 2016'daki satış sebebiyle kendisine borçlu olan Metal Yapı Konut'tan alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle icra takibi başlattı. Edinilen bilgilere göre Doğa Koleji'nin sahibi olan şirketin eski şirkete olan borcu yaklaşık 46 milyon dolardı. Son olarak Doğa’da yeniden satış görüşmeleri yürütülüyor. Bu kez Doğa’da satıcı Metal Yapı. Kamuoyunda bir çok isim yer aldı. Son olarak da Nişantaşı Üniversitesi’nin sahibi Levent Uysal’ın adı alıcı olarak öne çıktı. Şimdi satışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla bekleniyor.