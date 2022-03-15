Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz: 'Bitti' demek için erken, Avrupa'da artış söz konusu

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, dünyada koronavirüs vaka artışlarına dikkat çekerek, "Bugün ölümler 130'lara düştü, yüzde 29'luk bir düşüş var ama düzey hala yüksek. 1 Ocak'tan bu yana 14 bin kişi hayatını kaybetti. Avrupa'da da yeniden bir artış söz konusu" dedi.
Habertürk TV'de Esra Toptaş ile Kadir Kaymakçı'nın sunduğu Gün Başlıyor programına katılan Do. Dr. Cavit Işık Yavuz, koronavirüs pandemisinde son gelişmeleri aktardı.
"Hastalık bitti demek için henüz çok erken" diyen Yavuz, "Omicron varyantıyla birlikte yeni bir zirve yaşadık. Daha sonrasında vaka sayıları düşmeye başladı. Son 1 hafta içerisinde vaka sayılarında yüzde 40'lık bir düşüş gördük. Bugün ölümler 130'lara düştü, yüzde 29'luk bir düşüş var ama düzey hala yüksek. 1 Ocak'tan bu yana 14 bin kişi hayatını kaybetti. Avrupa'da da yeniden bir artış söz konusu" ifadelerini kullandı.
AŞILAMADA SON DURUM
Koronavirüs aşılarının önemine dikkat çeken Yavuz, "Varyantlar artık damgasını vuruyor. Omicron varyantı bize, yaptırdığınız aşıdan sonra geçen sürenin önemli olduğunu gösterdi. Türkiye'de aşıyla ilgili temel sıkıntı ya eksik aşılı olmak ya da aşı takvimi tamamlamamış olmak gibi gözüküyor. Aşı yaptırmaktan çekinen insanların kafalarındaki soru işaretlerini gidermedikten sonra düzelmesi zor" dedi.
KORONAVİRÜ ÖNLEMLERİ
Doç. Dr. Yavuz, "Virüs eski gücünü kaybetti, bu iş bitiyor' bu algı çok tehlikeli. Bu hem test alışkanlıklarımızı değiştiriyor. Belki de önümüzdeki haftalarda yeni bir yükseliş yaşanabilir, bundan da ülkemiz etkilenecektir" diye konuştu.
DAHA NE KADAR AŞILAMA OLACAK?
Koronavirüs aşılarının ne kadar süreceğini yanıtlayan Yavuz şunları söyledi:
"Yanıtı yeni varyantlar belirleyecek. Yayılımı kontrol altına almadığımız sürece hep yeni bir varyant tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız. Yeni varyantlar ortaya çıktıkça, bağışıklıktan kaçma özelliği de varsa, yeni aşılara ihtiyaç duyabiliriz. Bu varyantlar devam ettikçe aşılama sürecektir."
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