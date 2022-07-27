Diyarbakır'da gece-gündüz farkı

Diyarbakır’da aşırı sıcak hava nedeniyle başta tarihi mekanlar olmak üzere cadde ve sokaklar gündüz vakitleri sakin geçerken akşamları insan akınına uğruyor.
Diyarbakır’da mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak havalardan kaynaklı başta tarihi mekanlar olmak üzere cadde ce sokaklar sakin geçiyor. Vatandaşlar, işleri olmadığı taktirde dışarıya çıkmayı tercih etmezken akşam saatlerine doğru boş olan mekanlar insan akına uğruyor. Aileleriyle dışarı çıkan vatandaşlar, serin havanın tadını çıkartarak dinleniyor.
Sur ilçesinde esnaf olan Kutbettin Aykara, Diyarbakır’ın çok sıcak olduğunu, yumurtanın yere bırakmasıyla pişeceğini söyledi. Vatandaşların gölgeye sığındığını aktaran Aykara, “Biz dışarıdaki malzemelerimizi genelde akşamüzeri dışarı çıkarıyoruz. Sokaklar fazlasıyla sakin. Nerede serin bir yer varsa insanlar oraya sığınıyor. Yoğunluk 15.00 gibi başlıyor, akşama doğru yoğunluk daha fazla oluyor. Bu saatlerde çok fazla yoğunluk oluyor. Akşamüzeri içeri dolup taşıyor. İçerisi çok serin, inşalar hallerinden memnun. Gün içinde gelen turistlerle görüşüyoruz. Çok sıcak olduğunu söylüyorlar” dedi.
“DİYARBAKIR, GÜNDÜZLERİ ÇOK SICAK, GECELERİ İSE SERİN OLUYOR”
Arkadaşlarıyla Sur ilçesinde bulunan İç Kale ve içerisindeki Hz. Süleyman Camii alanına gelen Leyla Özden, “Gündüzleri Diyarbakır çok sıcak oluyor. Geceleri ise serin oluyor. İç Kaleye daha çok geliyor. Klima olmadan bir iş yerinde durmak çok çok zor. Dışarı da hiç çekilmiyor” diye konuştu.
Vildan Özdal ise bulundukları yerin çok kalabalık olduğunu dile getirdi. Özdal, “Gündüzleri evde klima olmazsa hiçbir şekilde duramayız. Geceleri de serinlemek için kendimizi dışarı atıyoruz. 40-45 dereceyi görüyoruz” şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!