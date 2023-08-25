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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Diyarbakır'da ormanlık alanda alevler yükseldi!

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Başta Çanakkale olmak üzere son günlerde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara bir yenisi daha eklendi. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangına çok sayıda ekip tarafından müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 11:53 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:53
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        Diyarbakır'da ormanlık alanda alevler yükseldi!
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        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        AA'da yer alan habere göre kırsal Değirmendere Mahallesi mevkisinde otluk ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Fotoğraflar: DHA

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