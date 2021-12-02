Dışişleri'nden Avrupa Konseyi'ne Kavala tepkisi

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Avrupa Konseyi, Osman Kavala hakkındaki AİHM kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle ihlal prosedörünü başlattığını Türkiye'ye bildirdi. Avrupa Konseyi, Türkiye'den Kavala davasına ilişkin görüşünü 19 Ocak 2022'ye kadar sunmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığı, tarafından dün yapılan açıklamada Avrupa Konseyi'ndeki Osman Kavala kararına tepki gösterildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi bugün (2 Aralık 2021) ülkemizin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Kavala kararını uygulayıp uygulamadığının tespiti hususunu AİHM'e havale etme niyetini içeren bildirimde bulunmuştur.

Ülkemizde devam eden yargı sürecine saygı ilkesi uyarınca, AK’yı bağımsız yargıya müdahale niteliği taşıyacak bu kararın devamını getirmekten kaçınmaya davet ediyoruz. Başta AK Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duymalıdır.

Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olan ülkemiz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden kaynaklanan sorumluluklarının bilincindedir. Bu yıl içinde 128, bugüne kadar ise toplam 3674 AİHM kararı tarafımızdan uygulanmıştır.

AİHM kararlarının icrasını denetleyen Bakanlar Komitesi’nin gündeminde halen çok sayıda karar bulunmaktadır. Kavala kararından daha eski olan ve başka ülkeler hakkında ve konularda da uygulanmayan kararlar varken, özellikle Kavala kararının sürekli olarak gündemde tutulmasını tutarsız bir yaklaşım olarak görüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemindeki mevcut mekanizmaların hukuki ve adil bir anlayışa göre değil de, siyasi mülahazalar üzerinden belirli ülkeler aleyhinde işletilmesi her şeyden önce Avrupa Konseyi’nin kendi itibarını zedelemektedir.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, insan hakları sisteminin etkinliğini sürdürmek istiyorsa tarafgir ve seçici tutumunu bırakıp, AİHM kararlarının uygulanmasını tüm üye ülkeler yönünden tarafsız bir yaklaşımla ele almalıdır."

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI UÇUM, KARARI ELEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Avrupa Konseyi'ne tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı twitterdan açıklama yapan Uçum, "Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Türkiye aleyhine başlattığı sürecin hukukla ilgisi olmadığı açıktır, siyasidir" dedi.

Uçum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "AİHM kararları usul açısından bağlayıcı esas açısından ise bağlayıcı değildir. Ulusal yargı yerleri esas yönünden ihlale uygun karar verip vermemekte bağımsızdır. Türkiye yargısı AİHS’e göre usulden bağlayıcı AİHM ihlal kararları sebebiyle ele aldığı dosyalarda esas hakkında karar yetkisine sahiptir. Buna rağmen siyasi bir komitenin siyasi bir kararla Türkiye’ye tehdit savurması asla kabul edilemez,bu tavrı şiddetle kınıyor ve reddediyoruz."

AVRUPA KONSEYİ'NİN KAVALA KARARI

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararı uyarınca iş insanı Osman Kavala’yı tahliye etmeyen Türkiye için ihlal süreci başlatılmasını istedi.

Komite yaptığı oylamayla Türkiye’ye yönelik ihlal sürecinin başlatılmasını talep etti. Oylamada ihlal sürecinin başlatılabilmesi için üye ülkelerin üçte ikisinin oyu gerekiyor.

Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46. maddesinin kendisine verdiği yetki uyarınca Türkiye'yi toplu bir şekilde AİHM'ye şikayet etmek için ayrı bir karar alacak. Bu yönde alınacak kararda da üyelerin üçte ikisinin oyu gerekiyor.

AİHM'nin ihlal yapıldığı yönünde görüş bildirmesi durumunda da Komite, Türkiye'ye karşı alınacak önlemleri değerlendirerek. Bu önlemler arasında Türkiye'nin Konsey üyeliğinden çıkarılması veya oy hakkının askıya alınması da bulunuyor.

KAVALA'NIN YARGI SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi olaylarından itibaren “Türkiye’nin Soros’u” olarak tanımladığı Osman Kavala 1448 gündür tutuklu.

17 Ekim 2017’de Gaziantep’te gözaltına alınan Kavala, 1 Kasım’da tutuklandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 10 Aralık 2019’da Kavala’nın derhal salıverilmesi yönünde karar verdi.

‘Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla yürütülen davanın 18 Şubat 2020’deki altıncı duruşmasında Kavala beraat etti ve tahliyesine karar verildi. Ancak kararın ardından İstanbul başsavcılığı Kavala hakkında darbe girişimi bağlamındaki soruşturmada gözaltı kararı bulunduğunu duyurdu.

Kavala 19 Şubat 2020’de darbe girişimi bağlamında ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla yürütülen dava kapsamında yeniden tutuklandı.

Kavala haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle 4 Mayıs 2020’de Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. Başvuru 15 üyeli mahkeme tarafından 29 Aralık 2020’de yediye karşı sekiz oyla reddedildi.