Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "3. İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı"nın açılışında, Suriye'de dayanılmaz insan trajedisi yaşandığını hatırlattı.

Dünyanın başka bölgelerinde de çeşitli çatışmalar yaşandığını, ancak belki coğrafya olarak uzak bölgelerde yer aldığı için dikkatlerinden kaçtığını dile getiren Çavuşoğlu, "Günümüzde hiçbir coğrafya uzağımızda değildir. Bu çatışmaların barışçıl yollarla çözümü ve önleyici diplomasiyle önlenmesi büyük önem taşımaktadır. Biz bu çerçevede girişimci ve insani dış politikamız çerçevesinde arabuluculuğu geliştiriyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, ilk olarak Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesinde ara buluculuk ve farkındalık yaratma çalışmalarına başlandığını, Finlandiya'yla 10 yıl önce BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nu ve Barış İçin Arabuluculuk İnsiyatifi'ni hayata geçirdiklerini, grubun şu anda 59 üyesi bulunduğunu ve desteklenmesiyle ara buluculuk konusunda 4 farklı genel kurul kararı alındığını anlattı.

BM'nin yanı sıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) ara buluculuk gündemine katkıda bulunmaya başladıklarını belirten Çavuşoğlu, son olarak İİT'nin ara buluculuk kapasitesini geliştirmek üzere de çalışmalarını yürütmeye başladıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, İİT'nin büyük bir potansiyeli olduğuna işaret ederek, "Coğrafi ve demografik kapsamı bakımından İİT, BM'nin ardından ikinci büyük uluslararası örgüttür. İkinci olarak şu anda dünyamızdaki çatışmaların yüzde 60'ının İİT coğrafyasında yaşandığını görüyoruz. Bu da bize önemli bir sorumluluk getiriyor. Üçüncüsü, bölgesel ve alt bölgesel kuruluşların arabuluculukta önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. Farklı çatışma durumlarında sahip oldukları özel, coğrafi, kültürel ve tarihi öğretiler sebebiyle kendilerine has avantajları bulunuyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE ARABULUCULUK GÜNDEMİNİ ZENGİNLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEK"

İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde yapılanlara değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Teşkilatımız barış, güvenlik ve çatışma önleme birimi ile uzun zamandır sahada önemli bir oyuncu durumunda. Bazı üyelerimizin de sahada önemli bir ara buluculuk deneyimi bulunuyor, ancak uzmanlaşma ve kapasite oluşturma bakımından daha yapacaklarımız var. Bu nedenle Türkiye'nin zirve başkanlığı sırasında daha sistematik ve yapılandırılmış bir biçimde ara buluculuk üzerinde yoğunlaşmaya başladık. 2018 ve 2019'da bu çerçevede iki önemli bakanlar konseyi kararı verildi. Bu kararlar sonucunda İİT çerçevesinde de ara buluculuk kapasitesinin oluşturulması ve geliştirilmesi için önemli adımlar atılmaya başlandı. İslam İşbirliği Teşkilatı Arabuluculuk Dostlar Temas Grubu'nu oluşturduk. İstanbul'da birlikte düşünebilmek için ara buluculuk konferansları serisi düzenlemeye başladık. Birlikte düşünmek birlikte eyleme geçmenin ilk adımıdır. Bu çerçevede aynı zamanda geleceğin ara bulucuların eğitmek amacıyla Barış İçin Arabuluculuk Sertifika Eğitim Programları tasarladık ve buna ev sahipliği yaptık. Eylül ayında ikinci dönem mezuniyet törenine katılarak genç, ümit vadeden ara buluculara sertifikalarını verdik."

Toplantı, Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından basına kapalı devam ediyor.