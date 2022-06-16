Tanju Özcan için savunma tarihi belli oldu

CHP Merkez Yönetim Kurulu, “Parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları” nedeniyle, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı “kesin ihraç” istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti. MYK’da oy birliği ile alınan karar uyarınca Özcan, hakkındaki disiplin süreci tamamlanana kadar partinin hiçbir faaliyetine katılamayacak.

CHP yönetiminin ihraç istemine gerekçe olarak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın belediye meclisi toplantısı sırasında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a söyledikleri ve bundan dolayı yapılan protestoya dans ederek karşılık vermesi gösterildi.

Disipline sevk tebligatı yapıldıktan sonra üç gün içerisinde Tanju Özcan talebin "tedbirli" olmasına itiraz edebilecek. Ardından 25 Temmuz Pazartesi günü yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında Özcan'dan savunma alınacak. Tanju Özcan dilerse yazılı dilerse de bizzat genel merkeze giderek sözlü savunma yapacak.

Savunmanın yapılmasından sonra karar için bir gün belirlenecek. Tanju Özcan daha önce de disipline sevk edilmiş ve uyarı cezası almıştı. Bu nedenle tüzük gereği YDK hangi cezaya karar verirse versin ikinci kez disipline gönderildiği için bir üst ceza verilmesi gerekiyor.

Tanju Özcan son olarak yaptığı açıklamada “Ben Sayın Genel Başkanın öz evladını partiden gerçekten ihraç etmek istediğini sanmıyorum. Kendisinden de randevu istedim. Randevuyu verirlerse gidip kendisine detaylı olarak düşüncelerimi anlatacağım” dedi. Özcan ihracı durumunda da başka bir partiye geçmeyeceğini ifade etmişti.

Fotoğraf: AA