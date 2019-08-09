09 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban kesim yerleri ve hayvanlar için denetimler sürüyor. İzin verilen kurbanlık alanlarda denetimli bir şekilde kurbanlıkların kesilmesi için gerek belediye ekipleri gerekse kurulan kurban komisyonları sıkı bir şekilde çalışıyor.
Her türlü tedbirin yanında sokak aralarında ve denetimsiz şekilde kesilecek kurbanlıklar için de gerekli önlemler alınıyor. Yetkililer, hayvanlara eziyet şeklinde yaklaşımların görülmesi halinde vatandaşların zabıta ekiplerinin aramasını isterken 800 ila 11 bin lira arasında idari para cezalarının verileceği belirtiliyor.
"KURBANI, İZİN VERİLEN ALANDA KESİN"
İHA'daki habere göre konuya ilişkin açıklamada bulunan Eskişehir-Bilecik Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, “İlkel şartlar altında, ev bahçesinde, apartman bölgelerinde kurban kesmek sağlık ve hijyen açısından doğru değil. Bunu gören çocukların psikolojilerinin bozulmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Artık mahalle aralarında bu işlerin yapılmaması gerekiyor. Kurbanların izinli alanlarda kesilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
"VATANDAŞLAR, ZABITAYI ARAYABİLİR"
Eziyetin önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Mehmet Kızılinler, bu gibi yaklaşımlar görüldüğünde zabıta ekipleri ve kurban komisyonunda görevli kişilerin aranmasını hatırlattı. Kızılinler, “Kesimde en önemli şey hayvanlara eziyet edilmemesi çünkü netice itibariyle kurban da olsa bir hayvandır. Bunların eziyet edilmeden düzgün şartlar altında bağlanması, düzgün bir şekilde kesilmesi ve kanlarının vücuttan tamamen boşaltılması gerekir. Özellikle apartman aralarında, bahçelerde düzgün şartlar olmadan hayvanlara eziyet eder tarzda bir yaklaşım görenlerin zabıtayı aramaları gerekiyor. Aynı şey kurban kesim yerlerinde olursa kurban komisyonundaki görevli arkadaşların aranması gerekiyor. 800 lira ile 11 bin liraya kadar para cezaları var, duruma göre kişiye göre değişiyor” dedi.
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