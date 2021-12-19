Bakan Koca açıkladı: Didim’deki saldırgan yeniden gözaltında

Aydın’ın Didim ilçesinde görev yapan Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç, polis nezaretinde rapor için Didim Devlet Hastanesi’ne getirilen T.D.’nin saldırısına uğradı. Saldırı anı anbean güvenlik kameralarınca görüntülenirken, ani kafa darbesi ile yaralanan doktor Kılıç’ın kaşı açıldı. Yaşanan olayın ardından idari işlemleri yapılan saldırgan T.D. serbest kalmıştı.
BAKAN KOCA: SERBEST BIRAKILMASI HEPİMİZİ YARALADI
Saldırgan T.D.’nin serbest kalmasını kınayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı” demişti.
DELİLLER YENİDEN İNCELENDİ, SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
İHA'nın haberine göre; yaşanan olayın ardından soruşturmayı genişleten Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı basın açıklaması ile saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “18.12.2021 tarihinde Didim Devlet Hastanesi’ne adli muayene işlemleri için sevk edilen şüpheli T.D.Y'nin acil serviste görevli hekimi yaralaması olayı sonrası şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltı işlemi sonrasında mağdur hekim için alınan geçici raporda yer alan tespitler üzerine şüpheli şahıs serbest bırakılmıştır. Ancak daha sonra ortaya çıkan kamera görüntüleri ve yeni deliller üzerine soruşturmayı bu yeni delillerle birlikte yürütmek ve olayı yeniden değerlendirmek üzere gözaltı talimatı verilmiş, şüpheli şahıs 19.12.2021 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Sağlık görevlisine yönelik gerçekleştirilen bu saldırı ile ilgili Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma işlemleri toplanan deliller ve dosya kapsamı çerçevesinde titizlikle yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.
BAKAN KOCA'DAN TEŞEKKÜR
Soruşturmanın yeni deliller ile değerlendirilmesi ve saldırganın gözaltına alınması dolayısıyla teşekkür mesajı paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca; “Yakalanarak gözaltına alındı. Didim Devlet Hastanesi’nde görevli hekime şiddet uygulayan kişi, kamera kayıtları ve yeni deliller üzerine dün yakalanarak gözaltına alındı. Bu önemli gelişmeyi basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Söke Cumhuriyet Başsavcılığı’na teşekkür ediyoruz” dedi.
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