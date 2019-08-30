30 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile partililer, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay Başkanları, askeri erkan Anıtkabir'i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakırken, heyet saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.
ERDOĞAN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, bugün Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Tarihimizin altın halkalarından biri olan büyük zaferin kazanılmasında emeği geçen başta zat-ı aliniz olmak üzere tüm komutanlarımızı, subaylarımızı, askerlerimizi, milletimizin her bir ferdini minnetle anıyoruz.
Aziz şehitlerimizin fedakarlıkları üzerinde yükselen ve bize emanetiniz olan Cumhuriyet'i canımız pahasına korumakta kararlıyız. Milli bekamızı hedef alan tehditlere karşı yurt içinde ve sınırlarımız dışında yürüttüğümüz amansız mücadele bu kararlılığımızın ispatıdır. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan hiçbir güç alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun."
ANITKABİR ZİYARETE AÇILDI
Tören dolayısıyla Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanın Aslanlı Yol'daki yürüyüşünün başlangıcında yol kenarında görevli bir asker rahatsızlandı, komutanın yardımıyla güçlükle ayakta durabilen asker bir süreliğine bölgeden uzaklaştırıldı. Asker, bir süre dinlendikten tekrar görev bölgesine döndü.
Devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı.
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