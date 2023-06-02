Meclis'in "en yaşlı üyesi" sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Devir-teslim töreninde Şentop, "Büyük zorluklar yaşadık. Şubat ayında yaşamış olduğumuz acı depremde TBMM'nin üstün gayretlerle çalıştığını söylemek isterim. Bütün milletvekili arkadaşlarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Görevi devralan Bahçeli ise "Bu görevi devralmaktan onur duyuyorum. Milletimiz için hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

Şentop, mührü Bahçeli'ye teslim etti.

Devlet Bahçeli başkanlığındaki heyet, TBMM'DE Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek törene katıldı. Bahçeli, Atatürk Anıtı'na Meclis Başkanlığı çelengini bıraktı. Bahçeli ve beraberindeki heyet saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.