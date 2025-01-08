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        Haberler Gündem Politika Son dakika: DEVA Partisi'nde bir istifa daha | Son dakika haberleri

        DEVA Partisi'nde bir istifa daha

        DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, partisinden istifa ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 15:17 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:22
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        DEVA Partisi'nde bir istifa daha
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        DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın'ın dün istifasını açıklamasının ardından bugün yeni bir gelişme yaşandı.

        DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf da, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Partinin Meclis'teki sandalye sayısı 10'a düştü. Kavaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Kurucusu olmaktan gurur duyduğum ve dört yıldır büyük bir özveriyle emek verdiğim DEVA Partisi’nin, kendi kimliğini koruyarak ve kendi potansiyelini kullanarak yoluna devam etmesi gerektiğine inanıyordum.

        Ancak, gelinen noktada parti yönetimi; çatı grup ve çatı parti organizasyonu içerisinde yer almaya karar verdi. Parti yönetiminin almış olduğu bu karar neticesinde ben de kendi adıma bir değerlendirme yapma gereği duydum.

        Çatı parti yapılanması sürecine zarar vermemek, herhangi bir spekülasyona yol açmamak ve yürütülen çalışmalara gölge düşürmemek adına, istifa kararımı çatı parti çalışmalarının olgunlaştığı bu döneme bırakmayı uygun gördüm. Bu tercihim, sürecin objektif ilerlemesine olan saygımın bir göstergesidir.

        Bugün itibarıyla DEVA Partisi’nden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Siyasi yolculuğuma, çatı grup ve çatı parti yapısının dışında, inandığım değerler ve hedefler doğrultusunda devam edeceğim.

        Bu süreçte DEVA Partisi’ne emek veren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ülkemizin demokrasi mücadelesine katkı sunan herkese başarılar diliyorum. Dostluğun ve ortak mücadele duygusunun her zaman baki kalacağına olan inancımı paylaşmak isterim."

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