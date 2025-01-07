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        DEVA Partili vekil istifa etti

        Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, DEVA Partisi'nden istifa etti. DEVA Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı 11'e düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 16:23 Güncelleme: 07.01.2025 - 17:00
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        DEVA Partili vekil istifa etti
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        DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın partisinden istifa ettiğini açıkladı.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dalgın, şunları kaydetti: "DEVA Partisi bir çatı bünyesinde farklı bir yola giriyor. Böylece, programına emek verdiğim, kurucularından olduğum, sayesinde çok kıymetli insanlarla tanıştığım ve dostlar kazandığım partim ile yollarımız ayrılıyor. Sayın Ali Babacan başta, son beş yılda reel/sanal dünyada bir araya geldiğimiz, birlikte yol yürüdüğümüz, ülkemizin dört yanından tüm arkadaşlarımıza saygı ve selamlarımı iletiyorum.

        DEVA Partisi işleyişi konusunda tespit, ikaz ve önerilerimi, uzunca bir süredir, sözlü ve yazılı olarak, dar ve toplu ortamlarda dile getirdim. Milletimizin önce anketlerde beyanlarıyla, sonra 2023 ve 2024 seçimlerinde oylarıyla işaret ve talep ettiği köklü değişim maalesef gerçekleşmedi. Halbuki, aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemeyiz. Ekim ayındaki büyük kongrede parti yönetiminde görev almadım. Son süreçte de, karmaşık mekanizmaların siyaset mühendisliği olarak algılanma, kimlik erozyonunu hızlandırma ve geniş kitlelere erişimi zorlaştırma gibi risklerini vurguladım.

        DEVA’nın programını yazarken ve partiyi kurarken amaçladığımız vatandaşlarımızın ortak meselelerine somut çözümler sunmak; Türkiye’yi yönetme iddiasını / ekibini ortaya koymak ve bunları yeni bir siyaset üslubuyla yapmak hedeflerinin bugün de arkasındayım. Türkiye'mizin vasatlığı yenmesi, fırsat pencerelerini değerlendirmesi ve dünyayla her alanda yarışabilmesi için çalışmayı artan bir şevkle sürdüreceğim."

        Öte yandan Dalgın'ın istifasıyla DEVA Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı 11'e düştü

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