Metin Gürcan gözaltına alındı

Eski özel kuvvetler mensubu olan Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alındı.

Gürcan gözaltına alındığı sosyal medya hesabından duyurdu. "Siyasi casusluk suçlaması ile göz altına alınıyorum. Polisler evde…Arama yapıyorlar. Şok oldum. Desteğiniz istiyorum" Dedi.

İstanbul’da gözaltına alınan Gürcan, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilecek. Buradaki gözaltı işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’nde soruşturma savcısının karşısına çıkacak.