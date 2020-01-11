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Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saatlerinden beri Marmara Denizi açıklarında yaklaşık 45 kez ufak çaplı depremler meydana geldi. Bizde sizler için 11 Ocak Cumartesi günü en son depremler listesini hazırladık. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 11 OCAK
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 11 OCAK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.01.11 10:27:30 40.7653 27.4730 19.0 -.- 0.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.11 10:25:27 40.7360 27.4035 12.6 -.- 1.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.11 10:15:21 40.7205 27.4268 8.2 -.- 0.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.11 10:13:08 40.7180 27.4137 11.9 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.11 10:12:34 40.7358 27.4125 13.2 -.- 1.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.11 10:11:56 40.7343 27.3777 12.7 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel 2020.01.11 09:57:30 40.7080 27.4160 9.0 -.- 1.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.11 09:49:34 40.7162 27.4275 10.9 -.- 0.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.11 09:44:11 36.6570 35.8545 5.0 -.- 1.8 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2020.01.11 09:38:26 40.7390 27.4023 17.2 -.- 1.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.11 09:37:36 40.7310 27.4167 11.6 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.11 09:34:30 40.6937 27.4162 5.0 -.- 1.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.11 09:33:05 40.7123 27.4263 9.2 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.11 09:31:15 40.7143 27.4018 9.4 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.11 09:29:01 40.7217 27.3848 12.7 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.11 09:21:49 40.7083 27.4167 8.9 -.- 1.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.11 09:16:55 40.6993 27.4147 8.3 -.- 0.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.11 08:33:57 40.6953 27.3975 8.8 -.- 2.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.11 08:27:39 40.7040 27.4183 10.3 -.- 1.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.11 08:25:53 40.6963 27.4130 8.3 -.- 1.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.11 08:25:23 40.7150 27.4142 10.5 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
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