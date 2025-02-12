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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREMLER 12 ŞUBAT 2025: Şimdi deprem mi oldu, nerede? Ege Denizi'nde deprem en son kaç büyüklüğünde oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Ege Denizi peş peşe sallanmaya devam ediyor! 12 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Türkiye'nin topraklarının büyük bir kısmı fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Ülkemizde ve komşu ülkelerde yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından vatandaşların bilgisine sunuluyor. Ege Denizi art arda sallanmaya devam ederken ''Deprem mi oldu, en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?'' soruları gündemden düşmüyor. İşte 12 Şubat 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD yeni son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 07:40 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:15
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        • 1

          Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD ve Kandilli verileri ‘’Az önce deprem mi oldu, Türkiye'de en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi’ndeki sismik hareketlilik bugün de devam ediyor. İşte 12 Şubat 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          EGE DENİZİ PEŞ PEŞE SALLANIYOR

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.14'te merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

          Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

          Bu sarsıntının ardından Ege Denizi'nde 3 ve üzeri büyüklükte birçok deprem meydana geldi.

        • 3

          12 ŞUBAT 2025 EGE DENİZİ DEPREMLERİ (3 VR ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

          2025-02-12 09:29:1136.7130625.761398.4ML3.4Ege Denizi

          2025-02-12 08:58:39 36.69167 25.68528 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

          2025-02-12 07:20:29 35.7875 24.08694 7.0 ML 3.9 Ege Denizi

          2025-02-12 06:05:15 36.40111 25.12083 7.0 ML 3.5 Ege Denizi

          2025-02-12 05:53:43 36.53806 25.32083 7.0 ML 3.3 Ege Denizi

          2025-02-12 05:46:3137.8216726.890837.0ML3.5Ege Denizi - [27.89 km] Seferihisar (İzmir)

          2025-02-12 05:23:0736.5877825.448617.0ML3.9Ege Denizi

          2025-02-12 05:18:1636.4111125.356677.0ML3.5Ege Denizi

          2025-02-12 05:14:11 36.45667 25.21444 7.0 ML 3.9 Ege Denizi

          2025-02-12 05:06:5136.5080625.331947.0ML3.7Ege Denizi

          2025-02-12 05:03:3436.5277825.509727.0ML3.4Ege Denizi

          2025-02-12 04:50:41 36.49472 25.47556 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

          2025-02-12 04:35:0136.4858325.373617.0ML3.7Ege Denizi

          2025-02-12 04:30:1536.5369425.471397.0ML3.2Ege Denizi

          2025-02-12 04:14:5736.6563925.744177.0MW5.1Ege Denizi

          2025-02-12 04:12:45 36.80528 26.02417 7.0 MW 3.9 Ege Denizi

          2025-02-12 02:17:39 36.72056 25.85639 7.0 ML 3.1 Ege Denizi

          2025-02-12 00:14:28 36.73667 25.66028 6.74 ML 3.0 Ege Denizi

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
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