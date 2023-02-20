Evi korkulu rüyası oldu! "Sabahlara kadar uyuyamıyorum"

Depremi Gaziantep'teki ziyarete gittiği ailesinin evinde yaşayan 2 çocuk annesi Gülhan Doğan, duvarlarında ve kolonlarında çatlaklar olan Bahçelievler'deki evine sığınmak zorunda kaldı. Doğan, "Depremi yaşadım, o korku hala içimde. Çocuklarıma ve bana bir şey olacak diye korkuyorum. Sabahlara kadar uyuyamıyorum. Evimdeki çatlaklar beni çok korkutuyor" dedi.

Depremi ailesini ziyaret etmek için gittiği Gaziantep'te yaşayan 2 çocuk annesi Gülhan Doğan, daha güvende olmak için İstanbul Bahçelievler'deki evine döndü. Ancak 1993 yılında yapılan 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairesi, 17 Kasım 2021 tarihinde Düzce depreminde hasar almıştı. Belediye ekiplerine durumu bildiren Doğan, oturulabilir görüşüyle evinde yaşamaya devam etti. Bu kez 23 Kasım 2022 tarihinde yaşanan depremde evdeki çatlaklar genişledi. Doğan, korkusuna rağmen yetkililerin güvenilir olduğunu söylediği evinde yaşamaya devam etti.