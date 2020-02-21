21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul’da 26 Eylül 2019’da gerçekleşen 5.8 büyülüğündeki depremde yaşanan iletişim kesintisi ile ilgili olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yaptığı denetimin sonucu belli oldu.
BTK’nın Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı’nın TT Mobil (Türk Telekom),Turkcell ve Vodafone hakkında yürütülen inceleme sonucunda, bu üç mobil operatöre de idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
TT MOBİL'DE 27 SAAT KESİNTİ
14 Ocak 2020’de verilen ve 20 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan kararda 26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul ili ve çevresini etkileyen deprem sonrasındaki trafik artışına bağlı olarak Turkcell’in yaklaşık 1 saat 15 dakika, Vodafone’un yaklaşık 1 saat 45 dakika boyunca ve Türk Telekom’un mobil operatörü TT Mobil’in yaklaşık 27 saat boyunca haberleşmeyi kesintisiz sunamadığı ifade edildi.
'KURTARMA SÜRESİ AŞILDI'
TT Mobil’in ayrıca, “Elektronik haberleşme alt yapısına mahkeme kararı veya ilgili mevzuatı uyarınca Kurum, Bakanlık veya diğer yetkili merciler tarafından alınmış bir karar olmadıkça, elektronik haberleşmenin aksamasına neden olacak biçimde müdahalelerde bulunulamaz” hükmüne aykırı olarak yetkili merciler tarafından alınmış bir karar olmaksızın, ülke genelinde birçok ildeki radyo erişim şebekesi elemanlarından BSC ve RNC’lerin kapatılması ve “Elektronik haberleşme şebekelerinin bütünlüğünün idame ettirilmesi: İşletmeciler, afet halleri dahil kamuya açık elektronik haberleşme hizmetleri ve/veya şebekeleri arasındaki zararlı elektromanyetik girişimin önlenmesi ve acil yardım çağrı hizmet numaralarına ilgili mevzuat çerçevesinde kesintisiz olarak ulaşılabilmesi başta olmak üzere, elektronik haberleşme şebekelerinin bütünlüğünün idame ettirilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür” hükmüne aykırı olarak elektronik haberleşme şebekesinin bütünlüğünün idame ettirilmesi için gereken önlemlerin alınmamış olması ve “İşletmeci, yetkilendirmesine ilişkin tüm hizmetlerin ve kritik sistemlerin doğal afetler, çevresel tehditler, kazalar, donanım arızaları, kasti eylemler veya siber saldırılar sonucunda kesintiye uğramasını önlemek ve sahip olduğu varlıklarda oluşabilecek kayıpları en aza indirmek amacıyla iş sürekliliği planları yapar ve uygular” hükmüne aykırı olarak ilgili iş sürekliliği planı senaryosunda yer alan kurtarma süresinin aşılması dolayısıyla yapılmış olan iş sürekliliği planına uyulmaması nedeniyle idari para cezası uygulanması hükme bağlandı.
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