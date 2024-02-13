Türkiye'nin karmaşık jeolojik yapısı ve jeodinamik konumu kaynaklı çok sayıda aktif fayı bulunuyor. Ülkemiz deprem kuşağında yer alması sebebiyle gün içinde bazı sarsıntılar yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean kamuoyu ile paylaşıyor. Yayımlanan verilere göre son olarak; Muğla'da endişelendiren bir deprem meydana geldi. İşte, 13 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...