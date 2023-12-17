Son dakika deprem haberleri... Kandilli ve AFAD Türkiye geneli ve çevresinde meydana gelen depremleri kendi sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. Son olarak Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen deprem, Kandilli ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılan son depremler listesini gündeme getirdi. İşte 17 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...