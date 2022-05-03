Son dakika deprem mi oldu, nerede? Kandilli ve AFAD 3 Mayıs Salı son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından meydana gelen son dakika depremleri güncel olarak paylaşılıyor. İşte, 3 Mayıs Salı günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...

3 MAYIS AFAD SON DEPREMLER

3 MAYIS KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.05.03 09:33:05 37.9137 35.1538 5.9 -.- 1.8 -.- PINARBASI-CAMARDI (NIGDE) İlksel

2022.05.03 07:43:32 37.7718 29.4553 13.3 -.- 1.4 -.- SAPACA-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2022.05.03 07:38:38 37.7828 29.4303 14.7 -.- 1.4 -.- YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2022.05.03 05:28:07 40.8625 31.7680 7.6 -.- 1.4 -.- DEGIRMENBELI-(BOLU) İlksel

2022.05.03 05:09:23 37.8873 26.9833 5.4 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.03 04:31:52 39.3467 29.0045 5.8 -.- 1.9 -.- ASAGIDOLAYLAR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2022.05.03 04:06:22 37.0100 28.4250 14.0 -.- 1.3 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel

2022.05.03 03:45:15 41.0518 33.7375 5.1 -.- 2.4 -.- COMERT-ILGAZ (CANKIRI) İlksel

2022.05.03 03:42:52 39.5280 23.6520 5.0 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.05.03 03:39:13 38.2855 38.7663 5.0 -.- 2.6 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.05.03 03:17:47 37.8920 27.1330 6.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.03 03:09:07 36.4558 27.0452 2.4 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.05.03 01:53:29 37.0347 28.4253 7.9 -.- 2.1 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.05.03 01:37:16 37.0905 28.1920 8.4 -.- 1.6 -.- DENIZOVA-(MUGLA) İlksel

2022.05.03 00:41:17 40.8683 31.6922 5.0 -.- 2.0 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel