Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 2 Haziran 2022 Perşembe günü son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı AFAD ve Boğaziçi Üniversitesine bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim kurumu Kandilli Rasathanesi, her gün canlı verileri paylaşıyor. Vatandaşlar 2 Haziran'da nerelerde deprem olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Peki son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu, İşte 2 Haziran son depremler listesi...