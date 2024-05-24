Malatya ve Karaman'da deprem! 24 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem verileri hemen her saat güncelleniyor. Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak listeleniyor. Hissedilen sarsıntıların ardından endişe yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu, şimdi nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 24 Mayıs 2024 Cuma bugünkü AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
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Aktif fay hatları üzerinde bulunan Türkiye'de gün içerisinde birçok sarsıntı meydana geliyor. Yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Bizler de sizler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerini haberimizde bir araya getirdik. İşte, 24 Mayıs 2024 Cuma bugünkü son dakika depremler listesi...
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MALATYA'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06:14'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 1.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.12 km olarak ölçüldü.
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KARAMAN SALLANDI!
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 06:09'da Karaman'ın Merkez ilçesinde 1.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının derinliği ise 6.99 km olarak belirlendi.
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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