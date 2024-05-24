Aktif fay hatları üzerinde bulunan Türkiye'de gün içerisinde birçok sarsıntı meydana geliyor. Yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Bizler de sizler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerini haberimizde bir araya getirdik. İşte, 24 Mayıs 2024 Cuma bugünkü son dakika depremler listesi...