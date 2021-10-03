Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 3 Ekim Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 3 EKİM 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak olarak Burdur'da iki adet deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 3 EKİM 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.10.03 18:06:54 37.1785 27.8338 0.0 -.- 2.2 -.- CAMKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2021.10.03 18:05:00 37.4443 30.3372 2.1 -.- 3.2 3.1 KAPAKLI-(BURDUR) İlksel

2021.10.03 17:45:42 36.4960 27.1767 10.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.03 17:40:43 35.1877 25.2697 4.6 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.03 17:40:39 37.3735 30.4678 5.3 -.- 1.8 -.- KARAALILER-BUCAK (BURDUR) İlksel

2021.10.03 17:31:26 35.0997 25.1683 9.7 -.- 3.6 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.03 17:15:18 35.1268 25.2302 13.1 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.03 16:57:21 35.4778 26.4042 18.4 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.03 16:36:31 39.7488 27.7380 14.4 -.- 1.7 -.- DELIKLITAS-(BALIKESIR) İlksel

2021.10.03 16:30:23 37.4513 30.3497 5.0 -.- 3.1 3.1 KAPAKLI-(BURDUR) İlksel

2021.10.03 15:39:09 37.4482 30.4223 3.4 -.- 1.9 -.- KUSBABA-BUCAK (BURDUR) İlksel

2021.10.03 15:35:28 35.2572 25.3837 5.3 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.03 15:29:53 38.6707 24.1667 2.8 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel

2021.10.03 15:22:02 39.0290 29.6022 7.0 -.- 2.1 -.- CEBRAIL-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2021.10.03 15:13:36 37.8990 26.8937 10.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.03 15:11:07 37.9152 26.9708 11.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.03 14:50:05 37.9220 26.9328 5.4 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.03 14:47:04 37.9025 26.8890 8.8 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.03 14:40:10 35.0242 25.1883 6.2 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.03 14:27:19 37.4493 30.3727 8.2 -.- 2.7 -.- KESTEL-BUCAK (BURDUR) İlksel

2021.10.03 14:19:05 39.1160 29.0365 14.6 -.- 1.6 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2021.10.03 14:12:52 35.0707 25.2843 7.7 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.03 14:10:07 36.5147 27.1755 1.3 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.03 13:33:26 40.3657 26.7882 18.2 -.- 2.1 -.- HACIOMERLER-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel

2021.10.03 13:27:53 35.3478 25.3050 21.9 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.03 13:27:46 37.4365 30.4472 17.5 -.- 2.0 -.- UZUMLUBEL-BUCAK (BURDUR) İlksel

2021.10.03 13:07:13 37.4618 30.4452 17.4 -.- 2.0 -.- KUSBABA-BUCAK (BURDUR) İlksel

2021.10.03 13:06:32 40.9640 33.6950 8.9 -.- 1.6 -.- MUSAKOY-ILGAZ (CANKIRI) İlksel

2021.10.03 13:00:07 35.7980 25.3697 16.9 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.03 12:48:48 36.9258 27.7800 25.6 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.03 12:23:15 35.1725 25.2528 5.3 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.03 11:54:51 36.4903 25.4075 5.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.10.03 11:52:26 36.4085 27.2753 7.8 -.- 2.0 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.03 11:47:27 37.5640 30.6813 2.3 -.- 1.9 -.- YUMRUTAS-AGLASUN (BURDUR) İlksel

2021.10.03 11:46:50 37.0358 39.0703 12.6 -.- 2.8 -.- BASOREN-(SANLIURFA) İlksel

2021.10.03 11:25:42 37.9198 26.9165 8.5 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.03 11:22:57 37.4497 30.4858 5.0 -.- 1.6 -.- UZUMLUBEL-BUCAK (BURDUR) İlksel

2021.10.03 11:15:42 36.5095 25.4918 8.9 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İ