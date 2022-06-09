Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Son dakika deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu? 9 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler

Son depremler listesi son günlerde yaşanan peş peşe depremlerin ardından araştırılıyor. 9 Haziran Perşembe günü Türkiye'de meydana gelen son dakika deprem haberleri gündemde. Sarsıntı hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" Sorularına yanıt arıyorlar. İşte 9 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

09.06.2022 - 09:20 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu? 9 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde deprem endişesi yaşayan vatandaşlar son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Sorularına cevap arıyorlar. İşte, 9 Haziran 2022 Perşembe son depremler listesi…

9 HAZİRAN 2022 AFAD SON DEPREMLER

9 HAZİRAN 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.06.09 08:35:59 39.4768 25.7875 9.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.06.09 06:33:53 38.8122 27.5673 7.7 -.- 1.6 -.- CAKMAKLI-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2022.06.09 06:03:39 37.0473 28.4113 5.0 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.06.09 05:30:32 34.5932 25.8018 12.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.09 04:04:32 36.4733 28.7677 14.3 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.09 03:38:39 36.4312 27.0370 1.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.06.09 03:37:13 36.4278 27.0763 5.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.06.09 02:41:32 39.9607 32.7312 5.0 -.- 1.5 -.- YENIMAHALLE (ANKARA) İlksel
2022.06.09 02:23:06 35.0723 25.2965 3.5 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.09 00:51:39 38.8128 43.5403 6.5 -.- 2.2 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel
2022.06.09 00:49:57 38.2693 44.2500 12.8 -.- 2.2 -.- YANAL-BASKALE (VAN) İlksel
2022.06.09 00:30:44 39.4790 25.7677 8.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.06.09 00:28:31 39.4743 25.7550 4.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.06.09 00:07:41 38.2160 38.6013 5.0 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.06.09 00:06:54 39.4750 25.7698 8.1 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
3 ilde bölge adliye mahkemeleri kuruldu
3 ilde bölge adliye mahkemeleri kuruldu
Bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları
Bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları
Pompalı tüfekle başından vurulan çocuk öldü
Pompalı tüfekle başından vurulan çocuk öldü
Adli tatil ne zaman başlayacak?
Adli tatil ne zaman başlayacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.