Son dakika deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu? 9 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde deprem endişesi yaşayan vatandaşlar son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Sorularına cevap arıyorlar. İşte, 9 Haziran 2022 Perşembe son depremler listesi…

9 HAZİRAN 2022 AFAD SON DEPREMLER

9 HAZİRAN 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.06.09 08:35:59 39.4768 25.7875 9.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.06.09 06:33:53 38.8122 27.5673 7.7 -.- 1.6 -.- CAKMAKLI-SARUHANLI (MANISA) İlksel

2022.06.09 06:03:39 37.0473 28.4113 5.0 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.06.09 05:30:32 34.5932 25.8018 12.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.09 04:04:32 36.4733 28.7677 14.3 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2022.06.09 03:38:39 36.4312 27.0370 1.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.06.09 03:37:13 36.4278 27.0763 5.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.06.09 02:41:32 39.9607 32.7312 5.0 -.- 1.5 -.- YENIMAHALLE (ANKARA) İlksel

2022.06.09 02:23:06 35.0723 25.2965 3.5 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.09 00:51:39 38.8128 43.5403 6.5 -.- 2.2 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel

2022.06.09 00:49:57 38.2693 44.2500 12.8 -.- 2.2 -.- YANAL-BASKALE (VAN) İlksel

2022.06.09 00:30:44 39.4790 25.7677 8.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.06.09 00:28:31 39.4743 25.7550 4.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.06.09 00:07:41 38.2160 38.6013 5.0 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.06.09 00:06:54 39.4750 25.7698 8.1 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel