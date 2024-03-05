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        Haberler Gündem Hatay'da son dakika deprem! 5 Şubat Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi anlık son depremler listesi ile deprem mi oldu?

        Hatay'da son dakika deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi anlık son depremler listesi ile deprem mi oldu?

        Son dakika deprem haberleri, Çanakkale Yenice'de yaşanan ve İstanbul'dan da hissedilen sarsıntının ardından yakından takip ediliyor. Türkiye'de meydana gelen tüm depremler canlı olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydediliyor. Edinilen son bilgiye göre; Hatay'ın Samandağ ilçesi 4.0 ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" soruları yanıt buldu. İşte, 5 Mart 2024 Salı günü Türkiye'de meydana gelen son depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 10:29 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:29
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        • 1

          Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. En son nerede deprem olduğu AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarıyla kamuoyuna duyuruluyor. Son dakika yaşanan depremler listesine göre; Hatay'ın Samandağ ilçesi 4.0 büyüklüğünde bir depremle sallandı. İşte, 5 Mart 2024 Salı günü son depremler listesi...

        • 2

          HATAY'DA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 10.15'te merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 6.04 km derinliğinde kaydedildi.

          AKDENİZ AÇIKLARINDA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 06:52'de Muğla'nın Datça ilçesine 126.20 km uzaklıkta Akdeniz açıklarında 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17.19 olarak ölçüldü.

        • 3

          ÇANAKKALE 4.9 İLE SALLANDI!

          AFAD verilerine göre, 4 Mart Pazartesi akşamı saat 21.38'de merkez üssü Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Bursa, İstanbul başta olmak üzere Ege ve Marmara bölgesinde çok sayıda ilde hissedildi.

        • 4

          BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

          Bursa’nın Nilüfer ilçesi, Çamlıca Mahallesi Akın Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 2’nci katında oturan İsmail Toygar, sarsıntı ile birlikte panik ve korkuya kapıldı. Evinin balkonundan atlayan Toygar, başının üzerine düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Toygar, ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altın alınan İsmail Toygar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        • 5

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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