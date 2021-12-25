Coğrafi olarak deprem bölgesi olarak tanımlanan Türkiye'de en vatandaşın en büyük gündemi her zaman deprem oluyor. Son zamanlarda ülkenin dört bir yanından gelen deprem haberleri "Türkiye meydana gelen son dakika depremler neler?" sorusunu gündeme taşıdı. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı düzenli olarak deprem bilgilerini paylaşıyor.

AFAD SON DEPREMLER - 25 ARALIK

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Uşak - Ulubey'de 25/12/2021 - 11:34:10'da meydana gelen 1.0 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 25 ARALIK

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.12.25 08:12:08 37.8670 29.3062 13.4 -.- 1.2 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2021.12.25 07:31:34 37.8733 27.0763 5.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.12.25 06:56:28 37.8268 29.6722 5.9 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2021.12.25 06:52:40 39.3705 40.7215 3.8 -.- 1.2 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2021.12.25 06:11:24 36.0167 27.6255 5.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.12.25 05:58:10 37.6317 26.7728 16.0 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.12.25 05:11:18 36.2332 27.0367 4.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.12.25 04:30:20 38.3330 38.6955 5.0 -.- 1.6 -.- ERDEMLI-KALE (MALATYA) İlksel

2021.12.25 04:11:40 37.8643 29.3317 14.4 -.- 1.4 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel

2021.12.25 03:55:32 37.3742 35.7723 4.6 -.- 0.9 -.- CUKUROREN-KOZAN (ADANA) İlksel

2021.12.25 03:46:26 36.4570 27.1115 4.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.25 03:36:48 37.9028 27.0258 17.8 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.12.25 03:36:23 38.7498 43.4657 1.2 -.- 1.3 -.- YEMLICE-(VAN) İlksel

2021.12.25 03:18:43 37.8655 27.0292 13.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.12.25 02:39:16 38.5942 27.7928 7.5 -.- 2.1 -.- AKKOY-TURGUTLU (MANISA) İlksel

2021.12.25 01:53:22 35.1210 25.2017 7.4 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.25 01:14:10 35.1388 25.1897 6.6 -.- 3.6 3.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.25 00:24:15 37.8538 27.1773 2.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.12.25 00:11:14 39.8185 41.8057 5.0 -.- 1.0 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel