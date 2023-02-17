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SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ | AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile deprem mi oldu, en son nerede ve kaç büyüklüğünde artçı deprem oldu?

11 ilde artçı depremler devam ediyor! 17 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da yıkıma yol açan iki depremin ardından bölgede artçı depremler sürüyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlarımızın gözü az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? sorularına çevrildi. Son depremler listesi AFAD ve Kandillli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. İşte 17 Şubat 2023 son dakika deprem listesi

Giriş: 17.02.2023 - 11:59 | Güncelleme: ABONE OL
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  • KAHRAMANMARAŞ'TA İKİ YIKICI DEPREM!

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.

  • BÖLGEDE ARTÇILAR SÜRÜYOR!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 15 Şubat günü AFAD görevlilerinin, Kahramanmaraş merkezli depremleri, AFAD'ın Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde ölçtüklerini, bunları sürekli yeniden değerlendirerek veri tabanına eklediklerini ifade etti.

    "Şu ana kadar baktığımızda toplam artçı sayısı 3 bin 858. Bu çok ciddi bir rakam." diyen Tatar, konuşmasını yaptığı sırada dahi artçı sayısının 3 bin 900'ü aştığına dikkati çekti.

    Tatar, 3 ile 4 arası büyüklükteki artçı sarsıntı sayısının 1253, 4 ile 5 arası büyüklükteki artçı sarsıntıların sayısının ise 394 olduğunu bildirdi.

    SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

  • AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 17 ŞUBAT 2023

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

  • AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

  • 17 ŞUBAT DEPREM BÖLGESİNDE ARTÇI SARSINTILAR

    Kahramanmaraş Elbistan'da saat 05.47'de 3,6 büyüklüğünde,

    Adıyaman Gölbaşı'nda saat 07.49'da 3,5 büyüklüğünde,

    Hatay Antakya'da saat 08.50'de 3,6 büyüklüğünde,

    Malatya Yeşilyurt'ta saat 09.06'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

    (Bölgede artçı depremler devam ediyor. Haberimiz güncellenecektir.)

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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