İzmir Karaburun açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Herhangi bir can veya mal kaybı olmadı. Akıllara geçtiğimiz aylarda meydana gelen İzmir depremi geldi. İzmirliler hala o depremin yaralarını sarıyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ