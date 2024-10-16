Malatya'da deprem! 16 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi! Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Adıyaman sallandı!
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde yaşanan tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Kandilli ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Malatya'da deprem oldu. 5.9 büyüklüğündeki sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Bölge sakinleri ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan Malatya, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi. İşte 16 Ekim 2024 son depremler listesi ile Malatya deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü…
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Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Son dakika deprem haberleri ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD ve Kandilli son depremler listesi verilerine göre, Malatya’da deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi. İşte 16 Ekim 2024 Son depremler listesi ile Malatya deprem büyüklüğü, derinliği ve konumu…
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SON DAKİKA: MALATYA'DA DEPREM!
Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Kayseri ve Sivas'ta da hissedildi.
AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli ise depremin 6.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
10.07 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından 30'u aşkın artçı deprem yaşandı.
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MALATYA DEPREM VERİLERİ
Yer: Kale (Malatya)
Tarih: 2024-10-16
Saat: 10:46:31
Enlem: 38.36583
Boylam: 38.79611
Derinlik: 10.07 MW
Büyüklük: 5.9
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3 BİNADA KISMİ ÇÖKME
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Yerlikaya, depremin ardından 374 ihbar geldiğini, bunların 33'ünün yardım amaçlı olduğunu ifade etti.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.
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5 İLDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Deprem sebebiyle Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman ve Elazığ'da okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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