Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | Diyarbakır, Elazığ, Malatya deprem ile sallandı! Biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 16 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Malatya'da deprem! 16 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi! Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Adıyaman sallandı!

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde yaşanan tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Kandilli ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Malatya'da deprem oldu. 5.9 büyüklüğündeki sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Bölge sakinleri ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan Malatya, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi. İşte 16 Ekim 2024 son depremler listesi ile Malatya deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 12:55 Güncelleme: 16.10.2024 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Son dakika deprem haberleri ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD ve Kandilli son depremler listesi verilerine göre, Malatya’da deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi. İşte 16 Ekim 2024 Son depremler listesi ile Malatya deprem büyüklüğü, derinliği ve konumu…

        • 2

          SON DAKİKA: MALATYA'DA DEPREM!

          Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Kayseri ve Sivas'ta da hissedildi.

          AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli ise depremin 6.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

          10.07 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından 30'u aşkın artçı deprem yaşandı.

        • 3

          MALATYA DEPREM VERİLERİ

          Yer: Kale (Malatya)

          Tarih: 2024-10-16

          Saat: 10:46:31

          Enlem: 38.36583

          Boylam: 38.79611

          Derinlik: 10.07 MW

          Büyüklük: 5.9

        • 4

          3 BİNADA KISMİ ÇÖKME

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

          Bakan Yerlikaya, depremin ardından 374 ihbar geldiğini, bunların 33'ünün yardım amaçlı olduğunu ifade etti.

          Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

        • 5

          5 İLDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

          Deprem sebebiyle Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman ve Elazığ'da okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

        • 6

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor.

          Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 7
        • 8
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah ambargosu için baskıyı artırmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah ambargosu için baskıyı artırmalı
        Osimhen'den ayrılık açıklaması!
        Osimhen'den ayrılık açıklaması!
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Borsa neden toparlanamıyor?
        Borsa neden toparlanamıyor?
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        16 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        16 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Yalnızoğlu'na veda
        Yalnızoğlu'na veda
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Habertürk Anasayfa