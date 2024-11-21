Çorum'da peş peşe deprem! 21 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde yaşanan tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Son verilere göre, Çorum'da peş peşe deprem oldu. Çorum deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar Kandilli ve AFAD son depremler listesi üzerinden duyuruldu. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 21 Kasım 2024 son depremler listesi sorgulama ekranı…
- 1
Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Son dakika deprem haberleri ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD ve Kandilli son depremler listesi verilerine göre, Çorum’da peş peşe deprem meydana geldi. İşte 21 Kasım 2024 Son depremler listesi ile Çorum deprem büyüklüğü, derinliği ve konumu…
- 2
ÇORUM’DA PEŞ PEŞE DEPREM!
Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 01.40’ta Çorum ili Kargı ilçesinde deprem meydana geldi.
3.1 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 5.4 kilometre olarak ölçüldü.
- 3
Saat 01.41’de Çorum ili Kargı ilçesinde bir deprem daha meydana geldi.
2.5 büyüklüğündeki deprem, yerin 5.8 kilometre derinliğinde kaydedildi.
-
- 4
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
- 5
- 6
-