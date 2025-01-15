Kahramanmaraş deprem ile sarsıldı! 15 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Kahramanmaraş'ta 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. İşte 15 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama...
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Gün içerisinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAd tarafından kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesi olarak açıklandı. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 15 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05:58’de Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde deprem meydana geldi.
3.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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KAHRAMANMARAŞ DEPREM VERİLERİ
Yer: Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih: 15-01-2025
Saat: 05:58:45
Enlem: 37.4897
Boylam: 36.9906
Derinlik: 7 ML
Büyüklük: 3.2
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