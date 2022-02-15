Son dakika deprem haberleri: Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 14 Şubat Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi meydana gelen depremlerin ardından güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini anlık olarak paylaşıyor. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son dakika deprem listesi haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 15 ŞUBAT 2022

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 15 ŞUBAT 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.02.15 07:12:54 40.3905 27.4890 10.0 -.- 1.2 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.02.15 06:24:43 40.3290 27.4847 6.6 -.- 1.9 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2022.02.15 06:12:59 36.9412 27.4320 5.4 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.02.15 05:55:52 41.1572 43.9670 5.0 -.- 2.1 -.- ERMENISTAN İlksel

2022.02.15 05:38:06 40.5657 27.2933 10.0 -.- 1.3 -.- KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.02.15 03:57:48 37.2238 36.0320 15.1 -.- 2.5 -.- KOCYURDU-(OSMANIYE) İlksel

2022.02.15 02:49:57 38.3147 27.8432 15.0 -.- 1.4 -.- KIZILCA-ODEMIS (IZMIR) İlksel

2022.02.15 02:30:56 37.5367 29.4567 5.0 -.- 1.0 -.- KARAHUYUKAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2022.02.15 02:15:34 37.8333 26.9283 10.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.15 02:03:40 37.0758 28.3768 10.9 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.02.15 01:41:33 37.6187 29.5133 9.4 -.- 1.5 -.- DUDEN-YESILOVA (BURDUR) İlksel

2022.02.15 01:32:42 36.8147 28.0590 7.9 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.02.15 01:32:08 37.8938 27.1505 13.8 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.15 01:16:55 37.9143 26.8732 13.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.15 00:17:35 38.0745 37.9345 5.4 -.- 2.3 -.- COMLEKOBA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2022.02.15 00:06:24 40.8263 34.2470 12.0 -.- 1.3 -.- SORKUN-ISKILIP (CORUM) İlksel