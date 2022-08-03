Antalya, Akdeniz'de meydana gelen depremle sallandı. Yaşanan deprem Antalya'da hissedildi. Antalya'da kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı ve son depremler listesi merakla araştırılıyor.

Akdeniz Kumluca açıklarındaki depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.2 olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4.4 olarak kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı meydana gelmedi.

İŞTE AFAD SON DEPREMLER TABLOSU

KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.08.03 13:05:28 36.1620 30.9292 25.1 -.- 4.4 -.- AKDENIZ İlksel

2022.08.03 12:42:12 39.3785 24.3305 9.3 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.08.03 12:11:30 41.1677 43.9318 5.0 -.- 2.8 -.- ERMENISTAN İlksel

2022.08.03 12:09:57 37.3118 27.9988 0.0 -.- 1.6 -.- KOKLUK-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2022.08.03 11:43:22 38.9745 26.7062 4.2 -.- 1.7 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel

2022.08.03 11:17:47 36.9712 37.1748 0.0 -.- 1.7 -.- UFACIK-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel

2022.08.03 11:04:26 37.4338 37.2015 0.0 -.- 1.6 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.08.03 10:53:27 40.7767 31.8625 5.3 -.- 2.8 -.- MURATLAR-(BOLU) İlksel

2022.08.03 10:33:49 36.9577 28.1065 4.0 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.08.03 10:16:38 40.3588 27.5505 6.5 -.- 2.7 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.08.03 09:38:41 39.8985 33.1452 0.0 -.- 1.7 -.- ELMADAG (ANKARA) İlksel

2022.08.03 09:35:17 38.2127 42.7303 27.7 -.- 1.7 -.- CATBAYIR-BAHCESARAY (VAN) İlksel

2022.08.03 08:32:21 36.3695 29.2972 23.5 -.- 1.8 -.- KARAKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2022.08.03 08:02:42 37.0922 28.2490 24.8 -.- 1.3 -.- DERINKUYU-(MUGLA) İlksel

2022.08.03 07:00:14 38.2538 39.0453 4.7 -.- 1.6 -.- YESILKOY-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2022.08.03 06:51:08 38.4485 39.3077 3.2 -.- 2.3 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.08.03 05:06:14 38.8747 27.3298 7.6 -.- 1.8 -.- PELITALAN-(MANISA) İlksel

2022.08.03 05:02:52 38.3105 24.9655 4.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.08.03 04:49:08 40.3408 27.5523 12.2 -.- 3.1 3.1 ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.08.03 04:48:32 40.3370 27.5358 11.5 -.- 3.1 3.2 CIFTECESMELER-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2022.08.03 04:47:41 36.7388 26.5628 7.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2022.08.03 03:55:36 35.1830 25.3192 5.4 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.08.03 03:46:11 39.2362 37.9715 5.0 -.- 1.4 -.- BAHTIYAR-DIVRIGI (SIVAS) İlksel

2022.08.03 03:06:41 35.1198 25.3777 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.08.03 02:56:42 39.0195 27.5533 4.3 -.- 1.4 -.- YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) İlksel

2022.08.03 02:48:59 39.0365 40.5100 5.1 -.- 1.8 -.- KURTULUS-(BINGOL) İlksel

2022.08.03 02:12:27 36.8372 29.2143 7.6 -.- 1.3 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2022.08.03 02:01:22 38.7042 43.5235 17.8 -.- 1.5 -.- KOCKOY-(VAN) İlksel

2022.08.03 01:30:33 39.8143 33.0030 5.2 -.- 1.7 -.- CANKAYA (ANKARA) İlksel

2022.08.03 00:57:34 36.6207 27.1660 16.3 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.08.03 00:05:19 38.1187 27.0302 4.8 -.- 1.8 -.- KELER-MENDERES (IZMIR) İlksel

2022.08.02 23:41:01 38.9813 26.0570 7.9 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.02 22:45:25 37.4758 37.0078 5.0 -.- 2.6 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.08.02 22:16:28 36.4388 29.0317 16.2 -.- 1.9 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2022.08.02 21:13:25 40.7457 27.3547 14.7 -.- 2.1 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel

2022.08.02 21:09:56 37.0543 36.0850 5.0 -.- 2.8 -.- TUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel

2022.08.02 19:49:22 35.1780 25.3328 9.1 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.08.02 19:06:08 37.0560 30.5537 2.8 -.- 2.0 -.- YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel

2022.08.02 18:01:52 37.1052 27.9747 0.0 -.- 1.8 -.- PINARKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.08.02 13:49:18 36.7167 26.5670 4.9 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel