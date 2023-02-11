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Haberler Gündem Son dakika deprem haberleri: Anne, baba ve 2 çocuk... Büyük acı!

Oğul, gelin, 2 de torun... Bu nasıl acı!

Hatay'da meydana gelen depremde eşi ve 2 çocuğuyla yıkılan binada hayatını kaybeden 34 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Yasin Aslan, eşi Ayşe Aslan ve çocukları Erva Sare ile Mina Hazel Aslan, memleketleri Samsun’un Bafra ilçesinde toprağa verildi

Giriş: 11.02.2023 - 17:42 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika deprem haberleri: Anne, baba ve 2 çocuk... Büyük acı!
DHA

Kahramanmaraş merkezli depremde oturdukları binanın çökmesi sonucu enkaz atında kalan Hatay 8’inci Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Piyade Uzman Çavuş Yasin Aslan ile eşi Ayşe Aslan, çocukları Erva Sare ve Mina Hazel hayatlarını kaybetti.

CENAZELER SAMSUN'A GETİRİLDİ

DHA'da yer alan habere göre Aslan çifti ile çocuklarının cenazeleri memleketleri Samsun’un Bafra ilçesine gönderildi.

BAFRA'DA TÖREN DÜZENLENDİ

Uzman Çavuş Yasin Aslan ve ailesi için bugün Bafra ilçesi Aktekke Mahallesi'ndeki Merkez Camii’nde tören düzenlendi. Törene Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Kıdemli Albay Ahmet Uğurlu, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

YAKINLARI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Cenazede Aslan’ın babası Ali Şahin Aslan ve kardeşi Mustafa Aslan, güçlükle ayakta durarak taziyeleri kabul etti.

AİLE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Aslan çifti ile 2 çocuğu, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

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