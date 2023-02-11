Oğul, gelin, 2 de torun... Bu nasıl acı!

Kahramanmaraş merkezli depremde oturdukları binanın çökmesi sonucu enkaz atında kalan Hatay 8’inci Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Piyade Uzman Çavuş Yasin Aslan ile eşi Ayşe Aslan, çocukları Erva Sare ve Mina Hazel hayatlarını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre Aslan çifti ile çocuklarının cenazeleri memleketleri Samsun’un Bafra ilçesine gönderildi.

Uzman Çavuş Yasin Aslan ve ailesi için bugün Bafra ilçesi Aktekke Mahallesi'ndeki Merkez Camii’nde tören düzenlendi. Törene Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Kıdemli Albay Ahmet Uğurlu, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

Cenazede Aslan’ın babası Ali Şahin Aslan ve kardeşi Mustafa Aslan, güçlükle ayakta durarak taziyeleri kabul etti.