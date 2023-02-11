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Son dakika haberi Bir müteahhid daha gözaltına alındı!

Gaziantep'te depremde yıkılan Ayşe-Mehmet Polat sitesinin müteahhidi Mehmet Ertan Akay, İstanbul'da gözaltına alındı. Akay'ın Gaziantep'e getirileceği öğrenildi. Büyük yıkımda, 6 bloklu sitenin 4 bloğu yerle bir olmuştu

Giriş: 11.02.2023 - 14:04 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika deprem haberleri: Ayşe-Mehmet Polat sitesinin müteahhidi gözaltına alındı! - Son dakika haberleri
DHA

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremde çöken Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhiti ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay'ın yakalanması için soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre Akay, İstanbul Ataşehir'de gözaltına alındı. Mehmet Ertan Akay'ın Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.

SİTEDEKİ 6 BLOKTAN 4'Ü YIKILMIŞTI

Kahramanmaraş depremi sonrası Gaziantep Şehitkamil ilçesi, İbrahimli Mahallesi, Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde çok sayıda insan hayatını enkaz altında kalarak kaybetmişti.

Depremde 6 bloklu sitenin 4'ü yerle bir olmuştu.

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