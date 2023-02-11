Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremde çöken Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhiti ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay'ın yakalanması için soruşturma başlatıldı.

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