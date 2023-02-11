Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremde çöken Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhiti ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay'ın yakalanması için soruşturma başlatıldı.
İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI
DHA'da yer alan habere göre Akay, İstanbul Ataşehir'de gözaltına alındı. Mehmet Ertan Akay'ın Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.
SİTEDEKİ 6 BLOKTAN 4'Ü YIKILMIŞTI
Kahramanmaraş depremi sonrası Gaziantep Şehitkamil ilçesi, İbrahimli Mahallesi, Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde çok sayıda insan hayatını enkaz altında kalarak kaybetmişti.
Depremde 6 bloklu sitenin 4'ü yerle bir olmuştu.