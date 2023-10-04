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        Haberler Gündem Son dakika DEPREM haberleri: 6 Şubat depreminde Diyarbakır'da yıkılan Hisami Apartmanı'nda 100 kişi ölmüştü! İşte istenen cezalar!

        6 Şubat'ta Hisami Apartmanı'nda 100 kişi ölmüştü! İşte istenen cezalar!

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır´da yıkılan ve 100 kişinin öldüğü, 32 kişinin de yaralandığı Hisami Apartmanı´nın, 2 müteahhidi ile 2 arsa sahibi hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, binanın projesiz ve ruhsatsız olduğu, ayrıca kolonlarına da daha sonra yine projesiz ve ruhsatsız mantolama yapılarak taşıyıcı sisteme müdahale edildiği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 15:07 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:13
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        6 Şubat'ta Hisami Apartmanı'nda 100 kişi ölmüştü! İşte istenen cezalar!
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´taki depremin vurduğu Diyarbakır´da, 1´i boş, 7 bina yıkıldı. 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı.

        SORUŞTURMA TAMAMLANDI

        DHA'da yer alan habere göre Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki Hisami Apartmanı´nın yıkılmasıyla ilgili tutuklu sanık müteahhit Mehmet Ali K ile tutuksuz sanıklar müteahhit Mehmet M., arsa sahipleri Nurettin ve Ahmet Ö. hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        22 YIL 6'ŞAR AY HAPİS İSTENDİ

        Şüpheliler hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        "1993´TE APARTMANIN YANINDAKİ BİNA YIKILMIŞ"

        İddianamede, Nurettin Ö.'nün kendisine ait arsayı müteahhitler Mehmet Ali K. ve Mehmet M.'ye 8 daire ve 1 dükkan karşılığı verdiği belirtilerek, resmi evrakta olmamasına rağmen kardeşi Ahmet Ö.'nün de arsaya ortak olduğunun tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, müteahhitlerin iflas ettikleri ve binayı da kaba inşaatı bitmiş şekilde bıraktıkları, Nurettin Ö.'nün de, 1993´te Hisami Apartmanı'nın çaprazındaki 1 binanın apartmana yakın olacak şekilde yıkılmasının ardından kolonları mantolama yaparak güçlendirdiği bilgisi yer aldı.

        RUHSATSIZ VE PROJESİZ İNŞA EDİLMİŞ

        İddianamede, yer alan bilirkişi raporunda da, "Binanın, ruhsatsız ve projesiz inşa edilmesi, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, binanın denetimsiz olarak yapılmış olması ve kontrolsüz bir şekilde kolonlarda mantolama yapılarak taşıyıcı sisteme müdahale edilmesi nedenleri ile yıkılmış olduğunun, bu yıkımda da binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz yapılması nedeni ile inşaata izin veren arsa sahibi ve inşaatı yapan bina müteahhidi ve bina müteahhidi işi bıraktıktan sonra inşaatı tamamlayanların, binanın bazı kolonlarına projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz bir şekilde mantolama yaparak taşıyıcı sisteme müdahale edenlerin sorumlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.

        DENETİM DE YAPILMAMIŞ

        Şüpheliler tarafından bina yapmaya elverişsiz malzemeler kullanılarak projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz olarak bina yapılarak insanların ikametlerine tahsis edildiği, arsa sahibinin de binanın bazı kolonlarına projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz bir şekilde mantolama yaparak taşıyıcı sisteme müdahale ettiği anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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        #Diyarbakır
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