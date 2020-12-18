Son dakika depremler tablosu 18 Aralık Cuma günü yani bugün hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ev AFAD tarafından yaşanan depremler anbean kaydediliyor. İşte, AFAD ve Kandilli 18 Aralık son dakika depremler tablosu...

AFAD SON DEPREMLER 18 ARALIK TABLOSU:

18 ARALIK KANDİLLİ SON DEPREMLER: