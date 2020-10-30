Son dakika izmir deprem haberi... İzmir'de enkazdan kurtarma anları! Bir vatandaş böyle kurtarıldı

HABERTURK.COM / Ajanslar

İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan binalarda kurtarma çalışması başlatıldı. Depremden dakikalar sonra göçük altında kalan 3 kişi kurtarıldı.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde hissedildi deprem sonrası yıkılan binalarda enkaz altında kalan vatandaşlar için kurtarma çalışması başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremin ardından kendilerine 20'ye yakın yıkım ihbarı geldiğini söyledi.

AFAD, belediye, itfaiye ve 112 Acil ekipleri yıkımın olduğu söylenen Bayraklı ilçesine yönlendirildi. Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan 7 katlı binanın enkazından 3 kişi yaralı çıkarıldı. Enkazdan kurtarılan bir kadının kurtarılma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Binada yakınları bulunanların endişeli bekleyişi devam ediyor.

YÜKSEKTEN ATLAMA SONUCU YARALANANLAR OLDU

Deprem sırasında bazı vatandaşların panik yapıp yüksekten atlama sonucu yaralandığı belirtildi. Enkaz altından kurtarılan vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.