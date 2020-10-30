Türkiye, bugün saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Binaların yıkılmasına neden olan depremin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, HABERTÜRK'ten Alper Uruş'a bölgedeki depremselliği anlattı. İşte Prof. Dr. Sözbilir'in dikkat çeken açıklamaları:
"TSUNAMİ BEKLENİYORDU OLDU"
"Öncelikle, depremin olduğu yer; Sisam Adası'nın 5 km kuzeyi. Burada, bizim Doğanbey Burnu'nun 20 km güneyinde, denizin içindeki bir fay kırıldı. Bu fayla ilgili doğu batı uzanımlı, normal bir fay hattı olduğunu söylemeliyiz.
Normal fay olduğu için Gümüldür, Seferihisar kırılan fayın düşen biloğunda yer alıyordu. Burada tsunami tehdidi vardı ve denizin yükseldiğini gördük. Sığacık, Bornova, Buca ve Bayratar bu fayın düşen kısmında yer aldı.
"10 YILDIR MASTER PLANI İSTİYORDUK"
Yaklaşık 10 yıldır biz, İzmir'deki deprem master planının yapılmasını istiyorduk. Bu yapılsaydı hangi binaların depreme dayanıklı olmadığnını öğrenecektik ve bu yıkımlar gerçekleşmeyecekti.
"DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 7, ŞİDDETİ 8"
Bu bölgede 7'yi aşan depremler geçmiş depremler olmuştu. Şu an depremin büyüklüğünü bazı istasyonlar 7 olarak veriyor. Bunun anlamı, bu depremin şiddetinin 8 olduğudur.
"KUŞADASI TARAFINDA GERİLİM ARTABİLİR"
Depremle ilgili şunu da belirtmek gerekir ki; çok da derin odaklı olmayan bir deprem ve o nedenle birçok ilde hissedilmişdi. Doğu-Batı doğrultusunda olan ve kırılan bu fay, Kuşadası tarafını tetikleyebilir. O bölgede gerilimler artmış oldu. Menderes, Gümüldür fayları bu fayla bağlantılı olan faylar.
"13 FAYDAN 1'İ KIRILDI, SEFERİHİSAR FAYI KIRILMADI"
İzmir'de 2005'te en son 5.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Şu an depremin ana şoku yaşandı. Akhisar çevresinde Kovid süreci öncesi 7 bin deprem olmuştu. Bu deprem Sisam'ın kuzeyindeki fayı kırdı. Seferihisar fayı daha kırılmadı. 13 tane kırılması gereken İzmir ölçeğinde fay var. Bu kırılma denizdeki bir faydı."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!