İzmir'i vuran, Türkiye'yi yasa boğan Seferihisar açıklarındaki 7 büyüklüğündeki depremle ilgili Yer bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, Habertürk'ten Alper Uruş'un sorularını yanıtladı. İşte, Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın, aynı depremin İstanbul'da yaşanması durumunda ortaya çıkması muhtemel korkutan öngörüleri...
"DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 7'YDİ"
"Öncelikle depremin büyüklüğü 7. Neden 7 onu söyleyeyim. Bir depremin büyüklüğü, meydana geldiği ülkede doğru olarak bulunamaz. Bunun için en az, 600 kilometre uzaklıktaki deprem ölçüm sistemlerini kullanmanız gerekiyor.
Kural budur. O nedenle daima yurt dışındaki değerler dikkate alınır. ABD bizden 10 bin km uzakta ve 7 diyor. Ruslar 7 diyor. Yunanistan 7 dedi ve Kandilli 6.9 olarak ifade etti ki bu veri doğrudur. Bu deprem 6.6 değil 7 büyüklüğünde bir depremdir.
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"İZMİR DEPREMİNİN YIKIM GÜCÜ 9'DUR"
Bununla birlikte Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin yıkım gücü ise 9'dur.
Benim yaptığım hesaplamalar bu yönde. Depremin ardından ortaya çıkan enerjiyi ise halkımızın daha rahat anlaması için 35 atom bombası olarak belirtebiliriz.
"İSTANBUL TOZ DUMAN OLURDU"
Aynı deprem, İstanbul'un çok yakınında olsa, on binlerce kişinin ölümünden söz ederdik. Yine bu deprem İzmir'in içinde olsaydı, yine on binlerce cana mâl olurdu.
Çünkü İzmir'de metrekareye 1750, İstanbul'da ise 2576 kişi düşüyor. Türkiye ortalaması ise 85. O nedenle depremlerin ölümcüllüğünün İstanbul açıklarında olması durumunda ciddi boyutlarda olabileceğini belirtmek gerekir.
"7.5'LİK DEPREME BİNALARIN YÜZDE 2.1'İ DAYANIYOR
Can kaybıyla ilgili bir sayı vermektense şunu belirtmek çok daha önemlidir. Bugün 7.5 büyüklüğünde olası bir İstanbul depremine dayanabilecek binaların oranı sadece yüzde 2.1'dir. İstanbul'da 1 milyon 600 bin yapının olduğunu düşünürsek ne kadar binanın riskli olduğu kendiliğinden ortaya çıkıyor.
"İSTANBUL'DA ÖYLE TSUNAMİ OLMAZDI"
Süprüntü dalgasının olması için göçüntü türü deprem olması gerekiyor. İzmir Seferihisar'daki depremde kırığın göçme oranı 2 metre 30 santim ve bu, 60 santimlik süprüntü dalgası oluşturmuş. O da kıyıda 1-1.5 metrelik süprüntü dalgası oluşturmuş. Marmara'da bu derece göçme oranı beklemediğim için benzer tsunami riskini de çok daha az görüyorum.
İSTANBUL'DA NERELERİ VURURDU?
İstanbul'un Avrupa yakasında böyle bir deprem etkili olurdu. Avcılar, Esenyurt, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Bakırköy, Suriçi, Kumburgaz, Bahçelievler, Güneşli, 500 Evler ve kısmen de Beylikdüzü böyle bir depremden etkilenen merkezler olurdu.
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