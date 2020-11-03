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İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden 58 saat sonra canlı olarak kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Şirin'in deprem öncesinde koronavirüse yakalandığı tespit edilirken, hastanede tedavisine devam ediliyor.

NASIL KURTARILMIŞTI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan Emrah Apartmanı'nın enkazından 58 saat sonra İdil Şirin kurtarılmıştı.

Şirin, ambulansla hastaneye kaldırılırken, altından yaralı kurtarılan 105'inci kişi olmuştu.

İDİL'İ UYUTMAMAK İÇİN 3 SAAT BAŞAŞAĞI DURDU, BAYGINLIK GEÇİRDİ

Çalışmalara katılan ve İdil’e yaklaşık 3 saat boyunca yanında durarak konuşan Balıkesir İtfaiye ve Arama kurtarma ekibi gurup amiri Bahadır Kuş, İdil’i uyutmamak için uzun çaba sarf etti. Kuş, İdil ile 3 saat boyunca tünelde kaldı. İdil’i enkazdan çıkaran Kuş daha sonra baygınlık geçirdi. Uzun süre baş aşağı durarak konuşan Kuş, ekiplerin yardımı ile enkaz alanından çıkarıldı.