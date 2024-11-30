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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERİ | Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 1 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Hatay deprem ile sallandı! 1 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı

        Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanarak kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre, Hatay'da deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 1 Aralık 2024 son depremler listesi ile Hatay deprem büyüklüğü, merkez üssü, derinliği hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 08:07 Güncelleme: 30.11.2024 - 23:57
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        • 1

          Son depremler listesi 1 Aralık 2024 Pazar günü için araştırılıyor. Yurt genelinde irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. Şiddeti yüksek ve yüzeye yakın olanlar kendisini hissettirirken şiddeti düşük olanlar ise hiç hissedilmiyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Bugünkü verilere göre, Hatay'da deprem oldu. İşte, 1 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Hatay deprem verileri…

        • 2

          HATAY'DA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 13:45'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 10.53 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        • 3

          ÇORUM'DA DEPREM!

          Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 08.15'te Çorum'un Sungurlu ilçesinde deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 2.6 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 2.4 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 4

          EGE DENİZİ’NDE PEŞ PEŞE DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Ege Denizi’nde peş peşe deprem meydana geldi.

          30 Kasım Cumartesi günü saat 15.00 itibarıyla Ege Denizi’nde toplam 15 deprem kayıtlara geçti.

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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